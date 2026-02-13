La furiosa reacción de Mirtha Legrand ante la nueva participación de Jimena Monteverde en su programa
Este viernes Jimena Monteverde volvió a la grabación del ciclo de Mirtha Legrand, pero de una manera que no le cayó nada bien a la legendaria conductora. Desde Intrusos revelaron cómo reaccionó Chiquita y de qué manera se enteró.
Después de una semana en la queMirtha Legrand le hizo saber tanto a su producción como a las autoridades de El Trece su disconformidad por la abrupta salida de Jimena Monteverde de su programa -ante una incompatibilidad de horarios entre el ciclo en vivo de la cocinera en el canal del solcito y la grabación del histórico formato de Chiquita-, lo cierto es que la chef pudo reincorporarse.
Pero, claramente, no de la manera que esperaba Mirtha: que volviese a participar de la grabación ingresando a la mesa de la diva con el plato de la velada en mano y describiendo junto a ella el menú de la ocasión.
Lo cierto es que tras darle muchas vueltas al asunto, y ante la advertencia de Legrand de que dejaría de hacer el programa si no regresaba Monteverde, la salomónica solución encontrada entre la producción de La noche de Mirtha y La cocina rebelde fue que Jimena grabe sola en el estudio la presentación del menú del día y se vaya corriendo a hacer en vivo su propio ciclo, que va en vivo.
El tema es que Mirtha y Jimena no volverán a verse las caras de continuar este sistema, dado que cuando Legrand llegó al estudio para hacer el programa que se verá este sábado, Monteverde ya había grabado su cápsula y había partido rauda en un remís para llegar al vivo de La cocina rebelde que está conduciendo actualmente en la pantalla de El Trece.
Así las cosas, fue Daniel Ambrosino quien reveló en Intrusos (América TV) cuál fue la reacción de la histórica conductora cuando entró al set y la pusieron al tanto de la situación de ahora en más.
"¿Qué es lo que decíamos hace un rato? Que no se cruzaron en ningún momento Mirta Legrand y Jimena Monteverde. Bueno, la cuestión es que Mirta entra al estudio y le comunican que se acababa de ir Jimena Monteverde, que ya había grabado", detalló el periodista al tiempo que contó que la diva reaccionó molesta con "¡¿Me están cargando?!".
"Mirta Legrand, odiada con toda la situación con respecto a la grabación del Copetegate de Jimena Monteverde", sentenció Ambrosino y coincidió con Adrián Pallares que seguramente "esto termina mal".
"Mirta entró al estudio, se lo comunicaron, se hizo un silencio tremendo, sepulcral, le acomodaron las tarjetitas como para empezar a grabar y se fueron todos del estudio", concluyó el intruso dando cuenta del tenso momento y preguntándose si la diva dirá algo al respecto durante la grabación del programa que se verá este sábado por la noche. Será cuestión de verlo...
Cuál fue la fuerte interna entre Mirtha Legrand y El Trece tras la abrupta salida de Jimena Monteverde
La salida obligada de Jimena Monteverde del programa de Mirtha Legrand no pasó inadvertido y desató un verdadero tembladeral en la televisión. Lo que en un principio parecía un simple movimiento dentro de la grilla terminó exponiendo una trama mucho más espesa, con versiones cruzadas y nombres pesados en el centro de la escena. Con el correr de los días, comenzaron a circular datos que apuntaron a una interna profunda en el canal.
En América TV, Marina Calabró, Adrián Pallares y Paula Varela pusieron sobre la mesa información que apunta a un presunto choque entre Nacho Viale, productor del ciclo de la diva, y Pablo Codevilla, gerente artístico de El Trece. Desde Lape Club Social, Calabró dejó en claro que el malestar no sería nuevo y que la relación entre ambos arrastraría viejas diferencias.
Según explicó la periodista, existirían compromisos asumidos por el canal con Viale y con la propia Mirtha Legrand que, con el tiempo, no se habrían cumplido. Uno de los focos de conflicto sería la ubicación del programa en la noche de los sábados, especialmente por la decisión de evitar que el envío quede pegado a una película. El equipo de la conductora no estaría conforme con el bajo piso de rating con el que arranca cada emisión, un punto que habría alimentado el descontento puertas adentro.
En ese contexto, Calabró remarcó que la desvinculación de Monteverde habría sido la chispa final. “Pasaron muchas cosas y ahora le sacaron a Jimena”, subrayó, sugiriendo además que las declaraciones filosas de la conductora pudieron haber surgido en un momento de enojo. Incluso planteó una posible salida intermedia: que la chef grabe sus segmentos y así continúe ligada al ciclo, algo que —según su mirada— beneficiaría a la histórica figura.
Desde Intrusos, Adrián Pallares coincidió en que la tensión entre Codevilla y Viale viene de larga data. El conductor aportó otra lectura: el canal estaría interesado en potenciar el programa propio de Monteverde para reforzar su competencia directa con el ciclo de Verónica Lozano en Telefe.
Por su parte, Paula Varela reveló que en la producción se habría vivido el episodio con incomodidad. Según contó, Viale se habría sentido señalado públicamente como responsable de la salida, cuando el verdadero problema habría sido la falta de diálogo previo con Mirtha. “Lo quieren dejar como el malo de la película”, deslizaron desde su entorno.
Mientras tanto, el equipo de la conductora sostuvo que la solución no era excluir a Monteverde, sino encontrar la manera de compatibilizar ambos proyectos. Sin embargo, la apuesta por la presencia en vivo respondería a una estrategia de competencia directa entre señales.