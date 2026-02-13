La furiosa reacción de Mirtha Legrand ante la nueva participación de Jimena Monteverde en su programa

Embed

Así las cosas, fue Daniel Ambrosino quien reveló en Intrusos (América TV) cuál fue la reacción de la histórica conductora cuando entró al set y la pusieron al tanto de la situación de ahora en más.

"¿Qué es lo que decíamos hace un rato? Que no se cruzaron en ningún momento Mirta Legrand y Jimena Monteverde. Bueno, la cuestión es que Mirta entra al estudio y le comunican que se acababa de ir Jimena Monteverde, que ya había grabado", detalló el periodista al tiempo que contó que la diva reaccionó molesta con "¡¿Me están cargando?!".

"Mirta Legrand, odiada con toda la situación con respecto a la grabación del Copetegate de Jimena Monteverde", sentenció Ambrosino y coincidió con Adrián Pallares que seguramente "esto termina mal".

"Mirta entró al estudio, se lo comunicaron, se hizo un silencio tremendo, sepulcral, le acomodaron las tarjetitas como para empezar a grabar y se fueron todos del estudio", concluyó el intruso dando cuenta del tenso momento y preguntándose si la diva dirá algo al respecto durante la grabación del programa que se verá este sábado por la noche. Será cuestión de verlo...

Mirtha no se cruzó con Jimena Monteverde - captura Intrusos

Cuál fue la fuerte interna entre Mirtha Legrand y El Trece tras la abrupta salida de Jimena Monteverde

La salida obligada de Jimena Monteverde del programa de Mirtha Legrand no pasó inadvertido y desató un verdadero tembladeral en la televisión. Lo que en un principio parecía un simple movimiento dentro de la grilla terminó exponiendo una trama mucho más espesa, con versiones cruzadas y nombres pesados en el centro de la escena. Con el correr de los días, comenzaron a circular datos que apuntaron a una interna profunda en el canal.

En América TV, Marina Calabró, Adrián Pallares y Paula Varela pusieron sobre la mesa información que apunta a un presunto choque entre Nacho Viale, productor del ciclo de la diva, y Pablo Codevilla, gerente artístico de El Trece. Desde Lape Club Social, Calabró dejó en claro que el malestar no sería nuevo y que la relación entre ambos arrastraría viejas diferencias.

Según explicó la periodista, existirían compromisos asumidos por el canal con Viale y con la propia Mirtha Legrand que, con el tiempo, no se habrían cumplido. Uno de los focos de conflicto sería la ubicación del programa en la noche de los sábados, especialmente por la decisión de evitar que el envío quede pegado a una película. El equipo de la conductora no estaría conforme con el bajo piso de rating con el que arranca cada emisión, un punto que habría alimentado el descontento puertas adentro.

Embed

En ese contexto, Calabró remarcó que la desvinculación de Monteverde habría sido la chispa final. “Pasaron muchas cosas y ahora le sacaron a Jimena”, subrayó, sugiriendo además que las declaraciones filosas de la conductora pudieron haber surgido en un momento de enojo. Incluso planteó una posible salida intermedia: que la chef grabe sus segmentos y así continúe ligada al ciclo, algo que —según su mirada— beneficiaría a la histórica figura.

Desde Intrusos, Adrián Pallares coincidió en que la tensión entre Codevilla y Viale viene de larga data. El conductor aportó otra lectura: el canal estaría interesado en potenciar el programa propio de Monteverde para reforzar su competencia directa con el ciclo de Verónica Lozano en Telefe.

Por su parte, Paula Varela reveló que en la producción se habría vivido el episodio con incomodidad. Según contó, Viale se habría sentido señalado públicamente como responsable de la salida, cuando el verdadero problema habría sido la falta de diálogo previo con Mirtha. “Lo quieren dejar como el malo de la película”, deslizaron desde su entorno.

Mientras tanto, el equipo de la conductora sostuvo que la solución no era excluir a Monteverde, sino encontrar la manera de compatibilizar ambos proyectos. Sin embargo, la apuesta por la presencia en vivo respondería a una estrategia de competencia directa entre señales.