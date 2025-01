"En 3 segundos nos destruyeron la vida": el duro relato de la madre del nene atropellado en Puerto Madero

Con respecto a los avances policiales, la madre respondió: “Está todo en secreto de sumario. Solo me dijeron que están investigando y buscando por todas las cámaras posibles. Aunque el domo que puede llegar a enfocar el asesinato justamente no funcionaba”.

“Quiero que esos hijos de mil vean nuestro dolor y cómo me entregaron a mi bebé. Todavía no lo encontraron”, destacó luego de ser consultada por la figura del conductor que venía a toda velocidad, por lo cual mencionó.

En cuanto al acompañamiento policial, Florencia añadió: “Por ahora nada, solo nos brindaron apoyo y acompañamiento psicológico, pero todavía no me dijeron nada. Hasta que no tengan algo concreto no me van a dar información, para no crear falsas esperanzas con encontrar al asesino que dejó a mi bebé tirado”.

Como consecuencia de los hechos, explicó que la familia está “destruida” ya que “se llevaron un angelito, un nene de 7 años que amaba la vida” y que solo le dejaron “un cajón”. Por último, agregó: “Estoy hecha pedazos, sigo en pie solo porque tengo tres hijos que me necesitan”.