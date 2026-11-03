Encontraron muerta a María Itatí Yossen y sospechan de su expareja

La investigación quedó en manos de la Justicia provincial, que busca reconstruir las circunstancias en las que ocurrieron las muertes y determinar con precisión cómo se desarrolló el episodio. Mientras avanzan las pericias, la noticia provocó un profundo impacto entre compañeros de trabajo, integrantes de la comunidad educativa y organizaciones gremiales de la provincia.

Crimen en Santa Fe: cómo encontraron a la docente María Itatí Yossen

El hallazgo se produjo en una propiedad ubicada sobre calle 3 de Febrero al 3300, en el barrio Sur de la capital santafesina. Se trata de una vivienda perteneciente a Fabio Firmapaz, expareja de la docente.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los familiares de Yossen habían perdido contacto con ella durante las primeras horas del sábado. La mujer había salido hacia el departamento de su expareja después de recibir una invitación para encontrarse allí.

El hecho de que no respondiera las llamadas posteriores generó una creciente preocupación. Sus allegados intentaron comunicarse con ella, pero al no obtener noticias decidieron pedir asistencia policial.

Los efectivos se trasladaron hasta el domicilio señalado para realizar una inspección. Una vez dentro, encontraron una escena que modificó por completo el rumbo de la búsqueda.

La víctima: María Itatí Yossen fue encontrada recostada sobre una cama, sin signos vitales, en un dormitorio ubicado en la planta superior.

El segundo cuerpo: Fabio Firmapaz, de 50 años, fue hallado muerto junto a la escalera, en la planta baja de la propiedad.

El inmueble: el procedimiento se realizó en una vivienda situada sobre calle 3 de Febrero al 3300, en el barrio Sur.

La principal hipótesis: los investigadores trabajan sobre la posibilidad de un femicidio seguido de suicidio.

La disposición de los cuerpos y los primeros elementos reunidos por los investigadores orientaron la pesquisa hacia una posible muerte violenta de la mujer y el posterior suicidio del hombre.

Sin embargo, las autoridades deberán establecer mediante las pericias correspondientes qué sucedió dentro de la vivienda y cuál fue la secuencia de los acontecimientos.

Qué se sabe sobre la muerte de María Itatí Yossen

Uno de los aspectos centrales de la investigación está relacionado con las circunstancias en las que murió la docente.

Las primeras estimaciones de los peritos señalaron que Yossen podría haber sido asfixiada mediante el uso de una almohada o algún elemento similar. Esta posibilidad forma parte de las hipótesis iniciales, pero todavía no constituye una conclusión definitiva.

Para determinar las causas del fallecimiento será fundamental el resultado de la autopsia, que permitirá establecer si existieron signos compatibles con una muerte por asfixia y aportar información sobre las condiciones en las que se produjo.

La Justicia también deberá analizar otros elementos que puedan contribuir a reconstruir lo sucedido. Entre ellos, las circunstancias del encuentro, los movimientos previos de la víctima y cualquier evidencia que permita establecer qué ocurrió durante las horas anteriores al hallazgo.

Por el momento, la principal línea investigativa considera que Firmapaz habría asesinado a su expareja y posteriormente se habría quitado la vida dentro del mismo inmueble.

La confirmación de esa hipótesis dependerá del avance de las actuaciones judiciales y de los resultados de los estudios forenses.

Quién era María Itatí Yossen, la reconocida docente que murió en Santa Fe

Además de la investigación policial y judicial, el caso generó una enorme repercusión por la trayectoria de la víctima dentro del ámbito educativo santafesino.

María Itatí Yossen era una reconocida docente de la capital provincial y se desempeñaba como vicedirectora de la Escuela Especial N.º 2009 Bernardo de Monteagudo.

La educadora había conseguido titularizarse en ese cargo en febrero de 2026, un paso importante dentro de su recorrido profesional.

En el ámbito escolar era conocida cariñosamente como “La Gringa”, un apodo con el que la identificaban quienes compartían con ella las actividades cotidianas de la institución.

Su muerte provocó tristeza e incredulidad entre sus compañeros, docentes y miembros de la comunidad educativa, que recibieron la noticia con profundo dolor.

La Escuela Especial Bernardo de Monteagudo quedó en el centro de las expresiones de pesar por el fallecimiento de quien ocupaba uno de sus cargos directivos.

El impacto también llegó a las organizaciones gremiales que representan a los trabajadores de la educación, donde el caso despertó muestras de solidaridad y pedidos para que se esclarezcan las circunstancias del episodio.

AMSAFE expresó su dolor por el crimen de la docente en Santa Fe

La muerte de Yossen también generó una reacción de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), organización que difundió un comunicado para expresar sus condolencias y acompañar a quienes compartían espacios de trabajo con la educadora.

Desde el gremio destacaron su compromiso con la educación pública y manifestaron su pesar por la pérdida de una trabajadora que formaba parte de la comunidad docente de la provincia.

El pronunciamiento también incluyó un pedido para que la Justicia avance con la investigación y consiga esclarecer lo sucedido.

La repercusión del caso trascendió el establecimiento educativo en el que trabajaba la víctima. La noticia se extendió entre distintos sectores de la docencia santafesina y volvió a poner en primer plano la gravedad de la violencia contra las mujeres.

En este contexto, las expresiones de acompañamiento estuvieron dirigidas especialmente a los familiares, amigos y compañeros de Yossen, quienes atraviesan las consecuencias de una muerte que generó una profunda conmoción.

Femicidio seguido de suicidio: qué falta determinar en la investigación

Mientras la comunidad educativa despide a la docente, la investigación judicial continúa enfocada en establecer las circunstancias exactas del doble hallazgo.

La hipótesis de un femicidio seguido de suicidio constituye la principal línea de trabajo, aunque todavía deben completarse distintos procedimientos para confirmar cómo ocurrieron los hechos.

Entre los puntos que deberán esclarecerse se encuentran:

La causa exacta de muerte de María Itatí Yossen: la autopsia será determinante para establecer qué provocó su fallecimiento.

La mecánica del ataque: los peritos deberán determinar si la docente fue asfixiada y qué elementos intervinieron.

La secuencia temporal: será necesario reconstruir qué ocurrió desde que la mujer salió de su domicilio hasta que fue encontrada.

Las circunstancias de la muerte de Firmapaz: los estudios forenses permitirán precisar las condiciones del fallecimiento del hombre.

Los elementos reunidos en la vivienda: las pericias sobre el inmueble podrán aportar información para completar la reconstrucción del episodio.

El caso mantiene en vilo a Santa Fe, especialmente por la identidad de la víctima y su trayectoria dentro de una institución educativa reconocida de la ciudad.

María Itatí Yossen, conocida como “La Gringa”, fue encontrada muerta en la vivienda de su expareja, en un episodio que la Justicia investiga como un posible femicidio seguido de suicidio. La autopsia y las demás medidas judiciales serán fundamentales para determinar qué ocurrió durante aquella mañana y avanzar hacia el esclarecimiento definitivo del crimen.