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Una adolescente denunció que fue abusada por tres hombres: el dato clave que reveló el intendente

La joven fue encontrada inconsciente después de concurrir a un boliche, y denunció haber sido abusada por tres hombres. El intendente Alejandro Albornoz sostuvo que el hecho habría ocurrido en una dependencia anexa al Concejo Deliberante de Pozo Hondo y anticipó que podrían clausurar el local bailable.

Una adolescente fue encontrada inconsciente a la salida de un boliche y denunció que tres hombres abusaron de ella

Una adolescente fue encontrada inconsciente a la salida de un boliche y denunció que tres hombres abusaron de ella

Una adolescente de 15 años fue encontrada inconsciente durante la madrugada del domingo en Pozo Hondo, Santiago del Estero, luego de haber asistido a un boliche de la ciudad. Según el relato que la joven pudo realizarle a su madre, habría sido víctima de abusos sexuales por parte de tres hombres, mientras que uno de los episodios habría ocurrido en un sector ubicado fuera del establecimiento bailable.

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El caso generó preocupación en la localidad y motivó una investigación judicial para reconstruir lo sucedido e identificar a los posibles responsables.

En ese contexto, el intendente de Pozo Hondo, Alejandro Albornoz, aportó detalles sobre el lugar donde habría ocurrido uno de los ataques y señaló que se trataría de dependencias anexas al edificio en el que funciona el Concejo Deliberante, frente al boliche.

"Al frente del boliche está la estación, la ex estación del ferrocarril, ahí funciona el Concejo Deliberante. Afuera del Concejo Deliberante hay dos piezas, una es de cocina y la otra de baño, y eso está afuera de lo que es el Concejo Deliberante", explicó en una entrevista con Noticiero 7, de Canal 7 Santiago.

Sobre las circunstancias del episodio, el jefe comunal agregó: "Han roto la puerta y al parecer ahí ha sido el hecho".

Cómo encontraron a la adolescente y qué contó sobre el abuso

El hallazgo se produjo cerca de las 5.30 de la mañana del domingo, cuando efectivos policiales que realizaban un servicio adicional en el baile observaron a la adolescente tendida e inmóvil sobre la Avenida 24 de Septiembre, a pocos metros del local conocido como The King.

Ante la situación, los agentes solicitaron asistencia médica y una ambulancia trasladó a la menor al hospital zonal. Allí ingresó inconsciente y con signos de una importante intoxicación alcohólica, por lo que quedó internada bajo observación y recibió atención médica.

En el centro de salud, los efectivos identificaron a un joven que acompañaba a la adolescente. El muchacho dijo ser amigo de ella y explicó que habían viajado juntos desde Cruz Alta, Tucumán, en un servicio de transporte organizado por los responsables de la fiesta.

La madre de la joven, de 39 años, llegó al hospital alrededor de las 8.10 y confirmó el vínculo familiar. Según manifestó ante la Policía, sabía que su hija había salido a bailar a Pozo Hondo, aunque desconocía que no contaba con el acompañamiento de un adulto responsable.

Cuando pudo hablar con la adolescente, la mujer recibió el relato de que había sido abusada sexualmente por tres hombres. De acuerdo con esa primera información, al menos uno de los ataques habría ocurrido fuera del boliche.

La investigación y el pedido de las cámaras de seguridad

La causa quedó a cargo del fiscal de turno, Gustavo Montenegro, quien dispuso medidas para avanzar en el esclarecimiento del episodio. Entre ellas, solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad del local bailable, con el objetivo de reconstruir los movimientos de la adolescente y determinar qué ocurrió durante la madrugada.

Cuando los efectivos se presentaron en el establecimiento, el organizador del evento, un hombre de apellido Jaime, de 39 años y residente en Pozo Hondo, informó que el lugar contaba con un circuito cerrado de vigilancia. Sin embargo, aseguró que las cámaras habían sido apagadas durante el desarrollo de la fiesta.

Ese dato deberá ser evaluado por los investigadores, que buscan establecer si existen otras imágenes o registros que permitan reconstruir lo sucedido e identificar a los posibles agresores.

El municipio analiza clausurar el boliche

Tras conocerse el caso, Albornoz manifestó su preocupación por lo ocurrido y expresó el impacto que le generó como padre. "Como padre, me duelen en el alma estas cosas, y es muy triste que pasen. Cada vez que suceden estos hechos te moviliza y mucho", sostuvo.

El intendente también informó que la adolescente recibió atención inicial en el hospital de Pozo Hondo y luego fue trasladada a Santiago del Estero para realizarse estudios y controles médicos. Según indicó, se encontraba en estado de shock y posteriormente regresó a su domicilio.

En relación con el funcionamiento del boliche, el jefe comunal reconoció que el establecimiento había recibido anteriormente observaciones y multas por irregularidades vinculadas con las condiciones de los baños.

Albornoz adelantó que la Oficina de Calidad de Vida solicitará un informe policial para evaluar las medidas administrativas que correspondan. Si se confirman las irregularidades y las circunstancias denunciadas, el municipio podría labrar un acta de clausura mientras avanza la investigación.

El intendente también explicó que la adolescente había llegado desde Las Cejas, Tucumán, en un colectivo que trasladaba personas hacia Pozo Hondo. No obstante, aclaró que todavía debe determinarse quiénes viajaban en ese transporte, si había menores y adultos y a qué eventos asistieron.

Mientras la familia recibe acompañamiento y el municipio analiza posibles sanciones, la Fiscalía continúa con las medidas para esclarecer el presunto abuso sexual y establecer las responsabilidades correspondientes.

En pocas palabras

  • Adolescente de 15 años fue encontrada inconsciente y denunció haber sido abusada por tres hombres en Pozo Hondo.
  • El presunto abuso sexual ocurrió en dependencias anexas al Concejo Deliberante, frente al boliche.
  • El intendente analiza la clausura del boliche por irregularidades y por el grave hecho denunciado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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