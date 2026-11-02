Un supervisor del intendente de Tigre, Julio Zamora, fue aprehendido tras una denuncia por disparos

Los efectivos secuestraron una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre 22. (Foto: Policía bonaerense).

La fiscal dispuso la aprehensión de Sicre bajo la calificación inicial de tenencia ilegal de arma de fuego. De acuerdo con la información del procedimiento, la pareja del empleado no estaba en la vivienda cuando intervino la Policía.

Durante el procedimiento también encontraron un teléfono roto, con un orificio en el centro. (Foto: Policía bonaerense).

El vínculo del supervisor con el área de Higiene Urbana de Tigre

Sicre trabaja en una de las áreas de mayor presencia territorial de la gestión municipal de Julio Zamora. Según el parte policial, se desempeña como supervisor de Higiene Urbana. Su traslado a esa dependencia también quedó asentado en la Resolución municipal N.º 1264/25, publicada en el Boletín Oficial el 23 de mayo de 2025.

La disposición estableció su incorporación a la Dirección General de Higiene Urbana, que depende de la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos. Esa estructura está bajo la responsabilidad de Pedro Heyde y Gastón Gianazzo, dos funcionarios del gabinete de Zamora.

Ambos quedaron mencionados en investigaciones periodísticas anteriores sobre contrataciones municipales. En diciembre de 2020, un informe de Nexofin, reproducido por Realpolitik, señaló que personas del entorno de Gianazzo habían recibido contrataciones directas del Municipio por más de 20 millones de pesos durante ese año. La publicación indicó que había cruzado órdenes de compra oficiales con fotografías y vínculos personales entre proveedores y funcionarios.

En marzo de 2021, Realpolitik también publicó que el Tribunal de Cuentas bonaerense había formulado observaciones sobre contrataciones a Recilit S.A., una empresa vinculada por ese medio a Juan Emilio Podavini, identificado como cercano a Heyde. Entre los puntos cuestionados figuraban la falta de documentación sobre los servicios contratados y la ausencia de comprobantes de ejecución de determinados trabajos.

La denuncia gremial contra Sicre por presunto maltrato a empleados

El supervisor también había sido objeto de cuestionamientos por parte de un sindicato municipal. En marzo de 2023, la Asociación de Trabajadores Municipales de Tigre (ATRAMUTI), encabezada por Héctor Paz, denunció ante el intendente Julio Zamora presuntos episodios de hostigamiento, presiones y maltrato de Sicre contra trabajadores afiliados a la organización.

En ese momento, el empleado se desempeñaba como jefe de Logística de la Dirección General de Separación de Residuos en Origen. La denuncia gremial fue difundida por el medio InfoBAN.

La investigación judicial por el episodio ocurrido en Benavídez continúa bajo la órbita de la UFI de Género y Abuso Sexual de Tigre, con intervención de la Comisaría Tigre 4ª. Los investigadores buscan establecer qué ocurrió durante la discusión y determinar las circunstancias en las que se produjeron las detonaciones.