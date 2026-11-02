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INVESTIGACIÓN

Un supervisor del intendente de Tigre, Julio Zamora, fue aprehendido tras una denuncia por disparos

Julio Ernesto Sicre, de 35 años, fue denunciado por vecinos que escucharon al menos 15 detonaciones durante una discusión con su pareja. En el allanamiento secuestraron dos armas de fuego, municiones y un celular dañado.

La Policía secuestró dos armas de fuego durante el allanamiento en la vivienda del supervisor municipal de Tigre. (Foto: Policía bonaerense).

La Policía secuestró dos armas de fuego durante el allanamiento en la vivienda del supervisor municipal de Tigre. (Foto: Policía bonaerense).

Julio Ernesto Sicre, de 35 años, fue detenido luego de que vecinos denunciaran haber escuchado al menos 15 detonaciones durante una discusión con su pareja, en Benavídez, partido de Tigre. En el allanamiento secuestraron dos armas de fuego y un celular dañado. El empleado pertenece al área de Higiene Urbana, bajo responsabilidad de Pedro Heyde y Gastón Gianazzo, dos funcionarios del círculo de confianza del intendente Julio Zamora.

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La intervención policial comenzó después de que efectivos de la Policía bonaerense recibieran información sobre un presunto episodio de violencia de género con detonaciones de arma de fuego en una casa de la calle San Martín.

La pistola 9 mil&iacute;metros ten&iacute;a municiones y cargadores. (Foto: Polic&iacute;a bonaerense).

La pistola 9 milímetros tenía municiones y cargadores. (Foto: Policía bonaerense).

Según declararon vecinos, Sicre habría mantenido una discusión con su pareja y, poco después, se escucharon al menos 15 detonaciones. Durante las primeras tareas investigativas, además, los agentes obtuvieron imágenes de estados de WhatsApp atribuidos al empleado municipal. En una de ellas se veía una pistola con municiones y, en otra, un arma larga junto a un arma corta.

Una de las im&aacute;genes incorporadas a la investigaci&oacute;n mostraba una pistola calibre 9 mil&iacute;metros. (Foto: Polic&iacute;a bonaerense).

Una de las imágenes incorporadas a la investigación mostraba una pistola calibre 9 milímetros. (Foto: Policía bonaerense).

A partir de esos elementos, la fiscal Miozzo, de la UFI de Género y Abuso Sexual de Tigre, ordenó un allanamiento de urgencia en el domicilio. Allí, la Policía secuestró una pistola calibre 9 milímetros con municiones y cargadores, un revólver calibre 22 y un teléfono celular roto que presentaba un orificio en el centro.

Los efectivos secuestraron una pistola calibre 9 mil&iacute;metros y un rev&oacute;lver calibre 22. (Foto: Polic&iacute;a bonaerense).

Los efectivos secuestraron una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre 22. (Foto: Policía bonaerense).

La fiscal dispuso la aprehensión de Sicre bajo la calificación inicial de tenencia ilegal de arma de fuego. De acuerdo con la información del procedimiento, la pareja del empleado no estaba en la vivienda cuando intervino la Policía.

Durante el procedimiento tambi&eacute;n encontraron un tel&eacute;fono roto, con un orificio en el centro. (Foto: Polic&iacute;a bonaerense).

Durante el procedimiento también encontraron un teléfono roto, con un orificio en el centro. (Foto: Policía bonaerense).

El vínculo del supervisor con el área de Higiene Urbana de Tigre

Sicre trabaja en una de las áreas de mayor presencia territorial de la gestión municipal de Julio Zamora. Según el parte policial, se desempeña como supervisor de Higiene Urbana. Su traslado a esa dependencia también quedó asentado en la Resolución municipal N.º 1264/25, publicada en el Boletín Oficial el 23 de mayo de 2025.

La disposición estableció su incorporación a la Dirección General de Higiene Urbana, que depende de la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos. Esa estructura está bajo la responsabilidad de Pedro Heyde y Gastón Gianazzo, dos funcionarios del gabinete de Zamora.

Ambos quedaron mencionados en investigaciones periodísticas anteriores sobre contrataciones municipales. En diciembre de 2020, un informe de Nexofin, reproducido por Realpolitik, señaló que personas del entorno de Gianazzo habían recibido contrataciones directas del Municipio por más de 20 millones de pesos durante ese año. La publicación indicó que había cruzado órdenes de compra oficiales con fotografías y vínculos personales entre proveedores y funcionarios.

En marzo de 2021, Realpolitik también publicó que el Tribunal de Cuentas bonaerense había formulado observaciones sobre contrataciones a Recilit S.A., una empresa vinculada por ese medio a Juan Emilio Podavini, identificado como cercano a Heyde. Entre los puntos cuestionados figuraban la falta de documentación sobre los servicios contratados y la ausencia de comprobantes de ejecución de determinados trabajos.

La denuncia gremial contra Sicre por presunto maltrato a empleados

El supervisor también había sido objeto de cuestionamientos por parte de un sindicato municipal. En marzo de 2023, la Asociación de Trabajadores Municipales de Tigre (ATRAMUTI), encabezada por Héctor Paz, denunció ante el intendente Julio Zamora presuntos episodios de hostigamiento, presiones y maltrato de Sicre contra trabajadores afiliados a la organización.

En ese momento, el empleado se desempeñaba como jefe de Logística de la Dirección General de Separación de Residuos en Origen. La denuncia gremial fue difundida por el medio InfoBAN.

La investigación judicial por el episodio ocurrido en Benavídez continúa bajo la órbita de la UFI de Género y Abuso Sexual de Tigre, con intervención de la Comisaría Tigre 4ª. Los investigadores buscan establecer qué ocurrió durante la discusión y determinar las circunstancias en las que se produjeron las detonaciones.

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