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Pity Álvarez declaró por primera vez en el juicio por el crimen de Cristian Díaz: "Estaba acorralado por un tipo peligroso"

El músico declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 y describió una serie de episodios de violencia e inseguridad que, según su relato, marcaron los días previos al asesinato ocurrido en 2018.

El relato de Pity Álvarez sobre los ataques que sufrió antes del crimen de Cristian Díaz: Estaba acorralado. (Foto: NA)

El relato de Pity Álvarez sobre los ataques que sufrió antes del crimen de Cristian Díaz: "Estaba acorralado". (Foto: NA)

Cristian "Pity" Álvarez declaró en el juicio por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018, y durante la audiencia reconstruyó distintos episodios de violencia, robos y conflictos personales que atravesó antes del homicidio. "Estaba acorralado por un tipo peligroso", sostuvo ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

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A lo largo de su exposición, el músico describió el clima de inseguridad que, según afirmó, vivía en el barrio de Villa Lugano. También habló de su consumo de drogas y de situaciones que, de acuerdo con su versión, influyeron en el contexto de los días y las horas anteriores al hecho.

El músico declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29. (Foto: NA)

El músico declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29. (Foto: NA)

Los conflictos y ataques que relató antes del crimen

Entre los episodios que mencionó, Álvarez recordó un enfrentamiento con una vecina a la que señaló como vendedora de drogas. Según contó, la mujer habría arrojado fuego debajo de la puerta de su vivienda después de que él se negara a darle sustancias.

También aseguró que, a raíz de ese conflicto, otro vecino lo atacó con una cuchilla y le provocó lesiones en una vena y una arteria. El músico dijo que al principio rechazó la asistencia médica, pero finalmente se desmayó por la pérdida de sangre y debió ser trasladado a una clínica. “Me estaba desangrando, me desmayé por esto”, recordó.

En otro tramo de su relato, contó que había viajado al Barrio Ricciardelli (ex villa 1-11-14) junto a un remisero conocido. Álvarez aseguró que llevaba una mochila con dinero y objetos de valor y que, antes de bajar, le había preguntado al conductor si iba a esperarlo. Sin embargo, cuando regresó, el hombre ya no estaba y tampoco encontró sus pertenencias.

Después, relató que se cruzó con personas cercanas al remisero y les pidió que le transmitieran un mensaje. “Díganle al Gringo que de esto vamos a hablar”, recordó. De todos modos, negó haberlo amenazado de muerte. “Nunca le dije que le iba a pegar un tiro, como se dice por ahí”, aclaró. También remarcó que su principal preocupación era recuperar las llaves de su casa, que estaban dentro de la mochila.

Álvarez contó que un remisero desapareció con una mochila en la que llevaba dinero y objetos personales. (Foto: NA)

Álvarez contó que un remisero desapareció con una mochila en la que llevaba dinero y objetos personales. (Foto: NA)

La inseguridad en Villa Lugano y los episodios de consumo

Durante la audiencia, el músico describió los problemas de seguridad que, según dijo, afectaban a los vecinos de la zona donde vivía. Explicó que conocía a varios jóvenes que solían reunirse cerca de su edificio y que había instalado una luz con sensor de movimiento para advertir cuando alguien se acercaba a la entrada de su domicilio.

Álvarez también se refirió a su consumo de pasta base, morfina y pastillas. Explicó que en aquella época fumaba pasta base y que la habituación a la sustancia había modificado la forma en que experimentaba sus efectos. “Si me faltaba, parecía que estaba drogado”, describió.

El asalto que sufrió y las horas previas al homicidio

Otro de los hechos que reconstruyó fue un asalto que, según sostuvo, ocurrió cuando intentaba poner en marcha su automóvil. Contó que dos jóvenes de unos 16 o 17 años lo ayudaron a empujarlo y que, después de agradecerles con dinero, uno de ellos le exigió más.

El músico relató que, cuando se dio vuelta para mirarlo, recibió un golpe en la cabeza con la culata de un arma. “Se le escapa un tiro cuando me pega el culatazo”, afirmó. Luego, el agresor le habría robado la mochila.

Según su testimonio, terminó con el rostro cubierto de sangre y buscó ayuda en la casa de un amigo de la adolescencia, quien lo asistió y lo ayudó a limpiarse las heridas. Más tarde, habló con su madre sobre el asalto. Ella le propuso hacer la denuncia policial, aunque en un primer momento él no quiso avanzar con esa posibilidad.

Al reconstruir las horas anteriores al crimen, Álvarez contó que había estado en la casa de una mujer y que tenía previsto regresar a su domicilio porque una de sus perras había tenido cachorros. Al llegar, encontró muerto a uno de los animales e intentó reanimarlo mediante respiración boca a boca. “Estuve mucho tiempo tratando de resucitar a ese cachorrito”, relató. Después, dijo que separó a los animales antes de volver a salir.

Durante la declaración, el músico pidió varias pausas, consultó si podía utilizar un vapeador y manifestó estar nervioso por tener que declarar. Su exposición estuvo centrada en los distintos episodios que, según su versión, atravesó antes del homicidio de Cristian Díaz.

En pocas palabras

  • Pity Álvarez declaró en el juicio por el crimen de Cristian Díaz y relató episodios de violencia y amenazas previas.
  • El músico describió situaciones de inseguridad, conflictos vecinales y su consumo de drogas en Villa Lugano.
  • Álvarez detalló robos, agresiones y el asalto con arma de fuego que sufrió horas antes del homicidio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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