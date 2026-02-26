La AFA anunció que presentará un recurso para impedir la designación de veedores

La AFA sostiene que no será sometida a una “veeduría ilegítima”, que -según el comunicado- se basa en hechos “falsos o tergiversados” y responde a una finalidad política ajena a la ley. En ese marco, adelantaron que presentarán recursos judiciales para que la medida sea desestimada, tal como aseguran ocurrió en el denominado “precedente Bullrich”.

La entidad anticipó que recurrirá ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, si fuera necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de que sea la Justicia la que determine la validez del acto administrativo.

Autonomía y advertencia política

En otro tramo del comunicado, la AFA refuerza su postura institucional: “El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía”.

La declaración se enmarca en un contexto más amplio de tensión entre el Gobierno nacional y distintos actores del sistema deportivo, especialmente en torno al modelo de gestión de los clubes y la eventual apertura a sociedades anónimas deportivas, un debate que viene generando cruces desde hace meses.

Sobre el final del texto, la AFA interpela directamente al Inspector General de Justicia: “Señor Inspector General de Justicia: si la veeduría no es una sanción, ¿por qué la presenta como si lo fuera? ¿Por qué habla de ‘graves irregularidades’ si, según sus propios términos, solo está recolectando información?”.

“La respuesta es sencilla: porque no es una medida técnica, es una operación política. Y las operaciones políticas no resisten el control judicial”, argumenta el presidente de la AFA.

Qué busca la IGJ con la intervención

La Inspección General de Justicia, actualmente a cargo de Daniel Vitolo, argumenta que la veeduría tiene como objetivo recabar información que, según el organismo, la AFA habría negado en el marco de actuaciones judiciales previas.

Entre los puntos centrales de la medida se encuentran:

Análisis de los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025.

Auditoría integral del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA).

Revisión de las relaciones comerciales y financieras con empresas y personas vinculadas a la comercialización de derechos y operaciones financieras.

Desde la IGJ sostienen que se trata de una facultad de control prevista en la normativa vigente para asociaciones civiles y que no implica una intervención directa en la administración diaria de la entidad.