Cómo es por dentro el polémico campamento de Cris Morena en Punta del Este que cuesta 1500 dólares

Qué dijo una productora de Chiquititas sobre Cris Morena

Durante mucho tiempo, ser parte del semillero artístico de Cris Morena representó el gran sueño de miles de adolescentes -y también de sus padres- que fantaseaban con verlos en un set de grabación o brillando sobre un escenario bajo su tutela. Para algunos pocos, ese anhelo se volvió realidad y lograron ingresar a ese mundo encantado que, en la televisión, parecía impecable.

Basta con evocar títulos como Chiquititas, Rebelde Way, Verano del 98 o Floricienta, que marcaron una época y se convirtieron en fenómenos masivos. Sin embargo, detrás de esa imagen idealizada, comenzaron a conocerse testimonios que revelan un costado mucho menos amable.

En estos días, quien decidió hablar públicamente fue Patricia Mirasola, productora que trabajó durante siete años junto a Cris Morena en Chiquititas. En una entrevista en Bondi Live, con Ángel De Brito como testigo, aseguró que la realidad no era tan armoniosa como se mostraba hacia afuera.

“Yo con ella por suerte nunca tuve trato”, lanzó de entrada, marcando distancia. Y enseguida agregó: “Se la fumaban otros”. Cuando le preguntaron si la fama de severidad que suele rodear a Cris Morena era cierta, no dudó en contestar: “Es malísima. Los chicos le tenían mucho miedo”. De todas formas, también reconoció su talento: “La mina es re talentosa, no le podés quitar mérito. Era sumamente exigente, pero eso no invalida que la gente le tenía miedo. Los chicos le tenían miedo”, sostuvo. Según relató, las jornadas eran interminables: “Los nenes entraban a las 12 del mediodía y se iban a las 9 de la noche del teatro”.

En ese momento, Ángel De Brito intervino para remarcar que “Cris modificó esas actitudes y cambió como el mundo fue cambiando”, reflexión con la que Mirasola estuvo de acuerdo.

Tras la difusión de la nota, las redes sociales se hicieron eco y muchos usuarios compartieron recuerdos o vivencias relacionadas con aquella época. Una seguidora comentó: “Yo soy de la época de Jugate conmigo, y la hija Romina cantaba una canción que decía... ‘Tengo que ser flaca, flaca flaca flaca, tengo que ser flaca ni un gramo de más, ya no como nada me muero de hambre’... Así era la letra de la canción. Hoy tengo 50 y la recuerdo aún, imagínense en esa época la escuchaban y miraban adolescentes”. Otra persona sumó: “Se apagaba la cámara y todo era gritos. Mi mamá iba a las grabaciones y me lo cuenta siempre. Nadie se lo dijo. Lo presenció”.

No obstante, también aparecieron defensores de la productora. “Siempre dijeron que Cris Morena era brava. Y ella jamás dijo que era un ángel, no sé por qué se asombran. Pero yo veo que todos los que trabajaron con ella, o el 90 por ciento, la ama”, escribió un usuario. Otro sintetizó: “Es rigurosa. Y le gustan las cosas bien”.