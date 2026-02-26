"Te robaste el cielo guachín": tiros al aire y caravana para despedir al ladrón de 14 años muerto en un asalto

Brian, otro amigo, publicó una imagen en la que se observan dos armas de fuego y escribió un mensaje de despedida para su “hermano”: “Te voy a extrañar toda mi vida no lo puedo creer hermanito todavía. Por qué si era una re persona guacho”.

Zahir también jugaba al fútbol en el Club Atlético Juventud de Lanús, institución que manifestó su pesar en redes sociales. “El club juventud Lanús se encuentra de luto por la partida de un gran jugador, acompañamos a toda su familia en los sentimientos. Te vamos a recordar siempre como un gran jugador y un gran chico que daba todo en cada partido. Zahir Por Siempre”, señalaron desde la entidad.

El trágico episodio

El episodio se produjo en la intersección de Donato Álvarez y Lynch, en la zona conocida como Vías Muertas. De acuerdo con la información oficial, un integrante del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) que circulaba en su motocicleta fue interceptado por cuatro personas que se movilizaban en dos motos y que intentaron asaltarlo.

El efectivo, un sargento primero de 48 años, extrajo su arma reglamentaria y se originó un enfrentamiento armado. Zahir resultó herido de gravedad y murió a los pocos minutos en el lugar. Los otros tres sospechosos escaparon y son buscados por la Policía. El agente no sufrió lesiones.

Tras un llamado al 911 que alertó sobre una persona baleada, personal policial acudió a la escena y preservó el área para el trabajo pericial. Los investigadores secuestraron el arma del efectivo y también la que habría sido utilizada por los asaltantes.

La causa quedó a cargo del fiscal Martín Rodríguez, titular de la UFI N° 5 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para realizar la autopsia y avanzar con las medidas de rigor.