"Te robaste el cielo guachín": tiros al aire y caravana para despedir al ladrón de 14 años muerto en un asalto

Dos días después, familiares y amigos lo despidieron con una caravana que recorrió las calles del barrio. Motos acelerando a la par del cortejo y disparos al aire marcaron el último adiós al menor, en una escena que fue registrada en videos y difundida en redes sociales.
En Instagram, allegados compartieron mensajes de despedida junto a imágenes del joven. “Mal ahí Zahir, compañero, te fuiste. Ni me imaginé que un guacho así como vos se iba a ir, mal ahí guachín. Cuidá a tu familia y te robaste el cielo guachín. Con solo 14 años no caigo todavía Zahir, descansá en paz ranchito”, escribió Agustín, uno de sus amigos. La publicación fue acompañada por la foto de una remera con el rostro del adolescente, confeccionada especialmente para el velatorio.
Otras historias apuntaron contra quienes celebraron la muerte del joven. “Así festejan la muerte de un chorrito. Después los chorritos van a festejar la muerte de un policía y usando su pistola. Todo vuelve, manga de antichorros. La concha de toda la Policía bien puta. Y de la gente sin vida”, expresaba otro de los posteos que circularon.
Brian, otro amigo, publicó una imagen en la que se observan dos armas de fuego y escribió un mensaje de despedida para su “hermano”: “Te voy a extrañar toda mi vida no lo puedo creer hermanito todavía. Por qué si era una re persona guacho”.
Zahir también jugaba al fútbol en el Club Atlético Juventud de Lanús, institución que manifestó su pesar en redes sociales. “El club juventud Lanús se encuentra de luto por la partida de un gran jugador, acompañamos a toda su familia en los sentimientos. Te vamos a recordar siempre como un gran jugador y un gran chico que daba todo en cada partido. Zahir Por Siempre”, señalaron desde la entidad.
El trágico episodio
El episodio se produjo en la intersección de Donato Álvarez y Lynch, en la zona conocida como Vías Muertas. De acuerdo con la información oficial, un integrante del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) que circulaba en su motocicleta fue interceptado por cuatro personas que se movilizaban en dos motos y que intentaron asaltarlo.
El efectivo, un sargento primero de 48 años, extrajo su arma reglamentaria y se originó un enfrentamiento armado. Zahir resultó herido de gravedad y murió a los pocos minutos en el lugar. Los otros tres sospechosos escaparon y son buscados por la Policía. El agente no sufrió lesiones.
Tras un llamado al 911 que alertó sobre una persona baleada, personal policial acudió a la escena y preservó el área para el trabajo pericial. Los investigadores secuestraron el arma del efectivo y también la que habría sido utilizada por los asaltantes.
La causa quedó a cargo del fiscal Martín Rodríguez, titular de la UFI N° 5 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para realizar la autopsia y avanzar con las medidas de rigor.