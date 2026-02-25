Detuvieron al padre de dos líderes de "La Banda del Millón" acusado de participar en un robo en San Isidro

A su vez, Castillo es el padre de dos jóvenes señalados como líderes de la “Banda del Millón”, una organización delictiva conocida por protagonizar violentos asaltos a viviendas, en los que las víctimas eran golpeadas e incluso torturadas para obtener dinero y objetos de valor.

La banda ganó notoriedad por distintos episodios ocurridos en San Isidro y zonas cercanas, entre ellos el ataque a la llamada “abuela influencer”, un caso que generó fuerte repercusión pública. Además, los investigadores vinculan al grupo con al menos dos homicidios.

Cómo operaba la organización

De acuerdo con fuentes judiciales, la estructura criminal estaba integrada por varios jóvenes que se dedicaban a entraderas y robos en barrios residenciales, seleccionando previamente a las víctimas y utilizando extrema violencia.

Los ataques solían producirse durante la noche o la madrugada, cuando los delincuentes sorprendían a las familias dentro de sus casas. En muchos casos, se sospecha que contaban con información previa sobre el dinero o bienes de las víctimas.

La investigación continúa

La detención de Hugo David Castillo podría aportar datos clave para reconstruir el funcionamiento de la organización y determinar si existía una red más amplia detrás de los hechos.

Mientras tanto, la fiscalía analiza nuevas pruebas y testimonios para establecer el grado de participación del detenido y avanzar en otras líneas de investigación.

El caso sigue bajo reserva, en un contexto de preocupación por la violencia en los robos registrados en la zona norte del conurbano.