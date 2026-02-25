En vivo Radio La Red
Policiales
Banda
San Isidro
Investigación

Detuvieron al padre de dos líderes de "La Banda del Millón" acusado de participar en un robo en San Isidro

Se trata de un hombre de 47 años, identificado como Hugo David Castillo y fue apresado por la policía bonaerense en la villa La Cava, en Beccar.

Detuvieron al padre de dos líderes de La Banda del Millón . 

Detuvieron al padre de dos líderes de "La Banda del Millón" . 

Un hombre de 47 años fue detenido en el partido bonaerense de San Isidro. Está acusado de haber participado en un robo y de ser el padre de dos de los presuntos líderes de la conocida “Banda del Millón”, organización criminal señalada por violentos asaltos en la zona norte del conurbano.

El parte policial confirmó que el detenido fue identificado como Hugo David Castillo, quien quedó a disposición del fiscal Patricio Ferrari. El procedimiento fue realizado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro.

El sospechoso fue capturado en un operativo en la villa La Cava, en Beccar, donde efectivos de la Policía Bonaerense lograron ubicarlo tras tareas de inteligencia. La detención se produjo en el marco de una causa por un robo cometido en una vivienda de la localidad de Martínez.

Castillo habría tenido participación directa en ese hecho, lo que motivó su arresto. La causa avanza bajo la órbita de la Justicia de San Isidro.

A su vez, Castillo es el padre de dos jóvenes señalados como líderes de la “Banda del Millón”, una organización delictiva conocida por protagonizar violentos asaltos a viviendas, en los que las víctimas eran golpeadas e incluso torturadas para obtener dinero y objetos de valor.

La banda ganó notoriedad por distintos episodios ocurridos en San Isidro y zonas cercanas, entre ellos el ataque a la llamada “abuela influencer”, un caso que generó fuerte repercusión pública. Además, los investigadores vinculan al grupo con al menos dos homicidios.

Cómo operaba la organización

De acuerdo con fuentes judiciales, la estructura criminal estaba integrada por varios jóvenes que se dedicaban a entraderas y robos en barrios residenciales, seleccionando previamente a las víctimas y utilizando extrema violencia.

Los ataques solían producirse durante la noche o la madrugada, cuando los delincuentes sorprendían a las familias dentro de sus casas. En muchos casos, se sospecha que contaban con información previa sobre el dinero o bienes de las víctimas.

Detuvieron al padre de dos l&iacute;deres de "La Banda del Mill&oacute;n".&nbsp;

Detuvieron al padre de dos líderes de "La Banda del Millón".

La investigación continúa

La detención de Hugo David Castillo podría aportar datos clave para reconstruir el funcionamiento de la organización y determinar si existía una red más amplia detrás de los hechos.

Mientras tanto, la fiscalía analiza nuevas pruebas y testimonios para establecer el grado de participación del detenido y avanzar en otras líneas de investigación.

El caso sigue bajo reserva, en un contexto de preocupación por la violencia en los robos registrados en la zona norte del conurbano.

