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Encontraron muerto a un suboficial de la Fuerza Aérea dentro de la Base Militar de Morón

El joven integrante de la Fuerza Aérea Argentina fue encontrado sin vida por dos compañeras. La Justicia Federal secuestró su arma reglamentaria y su celular, y ordenó una autopsia.

Investigan la muerte de un suboficial de 20 años en la Base Áerea de Morón. (Foto: Gentileza La Ciudad Web)

Investigan la muerte de un suboficial de 20 años en la Base Áerea de Morón. (Foto: Gentileza La Ciudad Web)

Un suboficial de la Fuerza Aérea Argentina de 26 años fue encontrado muerto dentro de la Base Aérea Militar de Morón, en la provincia de Buenos Aires. El hallazgo ocurrió este miércoles, mientras el joven se encontraba cumpliendo tareas de vigilancia junto a otras dos integrantes de la institución.

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Juan Javier Pereyra fue encontrado muerto este miércoles a la madrugada. (Foto: gentileza Corrientes hoy.)

La Justicia Federal inició una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento. El militar, oriundo de Córdoba, estaba asignado a un puesto de seguridad ubicado cerca de uno de los accesos al predio, mientras que fueron sus propias compañeras quienes encontraron el cuerpo cuando regresaron de su período de descanso y dieron aviso sobre lo ocurrido.

El caso quedó en manos del Juzgado Federal N° 2 de Morón, que dispuso una serie de medidas urgentes para reconstruir los últimos momentos del suboficial. Entre ellas, el secuestro de elementos personales, la toma de testimonios y la realización de una autopsia.

El episodio ocurrió en un sector de vigilancia de la base militar, situado en las inmediaciones de las calles Santa María de Oro y Máximo Paz, en el partido bonaerense de Morón. Según la información difundida por medios locales, el joven fue hallado sin vida dentro de una garita de seguridad, donde se encontraba prestando servicio.

Junto a su cuerpo había un arma reglamentaria, que posteriormente fue secuestrada por orden judicial para determinar si tuvo alguna relación con el fallecimiento. Las primeras actuaciones estuvieron orientadas a preservar el lugar del hallazgo y reunir información sobre las actividades que había desarrollado el suboficial durante su jornada laboral.

Una de las hipótesis que analizan los investigadores es la posibilidad de un suicidio, aunque hasta el momento no existe una conclusión oficial sobre las causas de la muerte. De acuerdo con los datos preliminares, no se encontraron indicios de participación de terceras personas, sin embargo, esa circunstancia no implica que la investigación esté cerrada, ya que todavía resta conocer el resultado de las pericias.

El comunicado de la Fuerza Aérea Argentina tras la muerte del suboficial

Luego de conocerse el fallecimiento, la Fuerza Aérea Argentina confirmó oficialmente la muerte del joven y aseguró que se activaron los procedimientos correspondientes para colaborar con la investigación judicial. “Lamentamos informar que, en la tarde de ayer, se produjo el fallecimiento de un suboficial subalterno de la institución, quien se encontraba prestando servicios en la Base Aérea Militar de Morón”, expresó la institución.

En el mismo comunicado, las autoridades militares explicaron que pusieron a disposición de la Justicia todos los recursos necesarios para esclarecer lo sucedido. “Cabe destacar que inmediatamente se activaron los protocolos correspondientes y la Institución puso todos los medios a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, colaborando plenamente para facilitar la investigación y determinar las causas de este triste suceso”, señalaron.

El joven fue hallado sin vida dentro de una garita de seguridad. (Foto: captura)

El joven fue hallado sin vida dentro de una garita de seguridad. (Foto: captura)

Finalmente, la fuerza manifestó su acompañamiento a los familiares del suboficial. “La Fuerza Aérea Argentina desea expresar su profundo pesar por lo ocurrido acompañando a sus seres queridos en este momento difícil y elevando una plegaria por su eterno descanso”, concluyó el comunicado.

Qué investiga la Justicia sobre la muerte del militar en Morón

La investigación quedó a cargo del juez federal Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Morón, con intervención de la Secretaría N° 5, encabezada por Lorena Reynoso. Entre las primeras medidas, el magistrado ordenó secuestrar el arma reglamentaria y el teléfono celular del suboficial, elementos que serán sometidos a análisis para obtener información que permita esclarecer el hecho.

También dispuso que se tomaran declaraciones a las personas que se encontraban dentro de la base militar al momento del hallazgo, especialmente a quienes compartían las tareas de vigilancia con el joven.

El joven integrante de la Fuerza Aérea Argentina fue encontrado sin vida por dos compañeras. (Foto: captura)

El joven integrante de la Fuerza Aérea Argentina fue encontrado sin vida por dos compañeras. (Foto: captura)

Por otra parte, se solicitó la intervención de especialistas de la Policía Federal Argentina, encargados de realizar las pericias correspondientes y examinar los elementos incorporados a la causa. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de una autopsia que permitirá avanzar en la determinación de la causa de muerte.

El expediente fue caratulado preliminarmente como “averiguación de causales de muerte” y permanece abierto mientras se esperan los resultados de los estudios forenses. Por el momento, la Justicia no confirmó las circunstancias del fallecimiento y continúa trabajando para reconstruir lo ocurrido dentro de la Base Aérea de Morón.

En pocas palabras

  • Suboficial hallado muerto: Un integrante de la Fuerza Aérea Argentina de 26 años fue encontrado sin vida en la Base Aérea de Morón.
  • Investigación judicial: La Justicia Federal secuestró su arma reglamentaria y celular; ordenó una autopsia para determinar las causas.
  • Fuerza Aérea se pronuncia: La institución confirmó el fallecimiento y expresó su pesar, colaborando con las autoridades judiciales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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