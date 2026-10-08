Encontraron muerto a un suboficial de la Fuerza Aérea dentro de la Base Militar de Morón

Junto a su cuerpo había un arma reglamentaria, que posteriormente fue secuestrada por orden judicial para determinar si tuvo alguna relación con el fallecimiento. Las primeras actuaciones estuvieron orientadas a preservar el lugar del hallazgo y reunir información sobre las actividades que había desarrollado el suboficial durante su jornada laboral.

Una de las hipótesis que analizan los investigadores es la posibilidad de un suicidio, aunque hasta el momento no existe una conclusión oficial sobre las causas de la muerte. De acuerdo con los datos preliminares, no se encontraron indicios de participación de terceras personas, sin embargo, esa circunstancia no implica que la investigación esté cerrada, ya que todavía resta conocer el resultado de las pericias.

El comunicado de la Fuerza Aérea Argentina tras la muerte del suboficial

Luego de conocerse el fallecimiento, la Fuerza Aérea Argentina confirmó oficialmente la muerte del joven y aseguró que se activaron los procedimientos correspondientes para colaborar con la investigación judicial. “Lamentamos informar que, en la tarde de ayer, se produjo el fallecimiento de un suboficial subalterno de la institución, quien se encontraba prestando servicios en la Base Aérea Militar de Morón”, expresó la institución.

En el mismo comunicado, las autoridades militares explicaron que pusieron a disposición de la Justicia todos los recursos necesarios para esclarecer lo sucedido. “Cabe destacar que inmediatamente se activaron los protocolos correspondientes y la Institución puso todos los medios a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, colaborando plenamente para facilitar la investigación y determinar las causas de este triste suceso”, señalaron.

El joven fue hallado sin vida dentro de una garita de seguridad. (Foto: captura)

Finalmente, la fuerza manifestó su acompañamiento a los familiares del suboficial. “La Fuerza Aérea Argentina desea expresar su profundo pesar por lo ocurrido acompañando a sus seres queridos en este momento difícil y elevando una plegaria por su eterno descanso”, concluyó el comunicado.

Qué investiga la Justicia sobre la muerte del militar en Morón

La investigación quedó a cargo del juez federal Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Morón, con intervención de la Secretaría N° 5, encabezada por Lorena Reynoso. Entre las primeras medidas, el magistrado ordenó secuestrar el arma reglamentaria y el teléfono celular del suboficial, elementos que serán sometidos a análisis para obtener información que permita esclarecer el hecho.

También dispuso que se tomaran declaraciones a las personas que se encontraban dentro de la base militar al momento del hallazgo, especialmente a quienes compartían las tareas de vigilancia con el joven.

El joven integrante de la Fuerza Aérea Argentina fue encontrado sin vida por dos compañeras. (Foto: captura)

Por otra parte, se solicitó la intervención de especialistas de la Policía Federal Argentina, encargados de realizar las pericias correspondientes y examinar los elementos incorporados a la causa. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de una autopsia que permitirá avanzar en la determinación de la causa de muerte.

El expediente fue caratulado preliminarmente como “averiguación de causales de muerte” y permanece abierto mientras se esperan los resultados de los estudios forenses. Por el momento, la Justicia no confirmó las circunstancias del fallecimiento y continúa trabajando para reconstruir lo ocurrido dentro de la Base Aérea de Morón.