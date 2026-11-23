Durante su mensaje en la radio, Guido también habló de lo que le dejó su vínculo con ella: “Ella me enseñó un montón de cosas y yo aprendí un montón de cosas. Pero sigo acá, aprendiendo con ustedes”.

Qué había contado Guido Kaczka sobre la muerte de su papá, Benjamín

La pérdida de Susana llegó después de otro golpe familiar, la muerte de Benjamín, el papá de Guido Kaczka. El conductor lo recordó en distintas oportunidades. En octubre de 2025, durante una emisión de Buenas noches, familia (El Trece), el animador se emocionó al contar que su padre murió de manera repentina después de celebrar su cumpleaños.

En esa ocasión explicó que su mamá había quedado marcada por las circunstancias de esa despedida y por la sensación de no haber podido hacer algo más para evitarla. Ese testimonio cobró una nueva dimensión tras el fallecimiento de Susana. Por el momento no se dieron a conocer detalles médicos sobre la enfermedad que atravesaba.