“Exijo a usted que, como responsable máximo de la Universidad de Buenos Aires, adopte las medidas administrativas necesarias a fin de evitar se realice este repudiable acto de homenaje”, escribió Álvarez en la nota dirigida a Gelpi. También solicitó que la UBA informe qué actuaciones administrativas, medidas disciplinarias y sanciones dispuso sobre la convocatoria.

El reclamo fue la segunda intervención formal del Gobierno contra la actividad. El día anterior, el Ministerio de Capital Humano había solicitado información al rectorado para que adoptara medidas destinadas a impedir el homenaje y evaluara posibles sanciones para sus organizadores.

La convocatoria fue impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología. El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales la declaró de interés institucional y la decana, Ana Arias, defendió su realización.

La repercusiones de la acto homenaje a Santucho

El bloque de senadores de La Libertad Avanza, encabezado por Patricia Bullrich, también expresó su rechazo. “La memoria no puede ser selectiva. No se puede defender la democracia mientras se homenajea a quienes atentaron contra ella”, señalaron los legisladores, que reclamaron la suspensión de la actividad.

El bloque de senadores libertarios, encabezado por Patricia Bullrich, cuestionó el reconocimiento y reclamó que las autoridades de la UBA suspendan la actividad.

El vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti ya había manifestado públicamente su rechazo. “La Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático”, sostuvo.

El vicerrector de la UBA rechazó el homenaje a Santucho y anunció que presentará un proyecto ante el Consejo Superior para que la universidad se pronuncie en contra. (Foto: X Emiliano Yacobitti).

Además, anticipó que presentará un proyecto ante el Consejo Superior para que la UBA se pronuncie en el mismo sentido. Yacobitti asumirá como rector el próximo 11 de diciembre, un día después de la fecha prevista para el homenaje.