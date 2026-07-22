Franco Colapinto y Maia Reficco se separaron: el fuerte motivo

Sin embargo, Ochoa amplió los detalles sobre cómo se habría dado el final del vínculo y remarcó que la distancia terminó siendo determinante. "Él hace mucho tiempo que no la ve, ella lo llama y deciden cortar el vínculo porque él no estaba para esa", agregó.

Cuándo empezaron a salir Franco Colapinto y Maia Reficco

Los primeros rumores de un vínculo entre Franco Colapinto y Maia Reficco surgieron en enero de 2026, cuando el piloto compartió en Instagram una foto de la actriz usando uno de sus cascos durante sus vacaciones. La imagen, sumada a un intercambio de comentarios en redes sociales, despertó rápidamente las especulaciones sobre un posible romance.

En ese momento, Maia eligió bajar el tono a las versiones. A través de su amigo Fede Popgold, explicó que ambos se habían conocido recientemente gracias a amigos en común y que estaban "empezando a conocerse", descartando que existiera un noviazgo formal.

Con el correr de las semanas, las señales de cercanía continuaron y los rumores crecieron. Recién a fines de marzo de 2026, el periodista Gustavo Méndez aseguró que la relación había dado un paso más y que Franco y Maia ya estaban de novios, una versión que luego fue replicada por distintos medios.

Aunque siempre mantuvieron un perfil muy reservado y evitaron hablar públicamente de la relación, la pareja quedó en el centro de la escena durante los meses siguientes. Ahora, según reveló LAM (América TV), ambos habrían decidido ponerle fin al vínculo.