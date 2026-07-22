Franco Colapinto y Maia Reficco se separaron: el fuerte motivo

Este miércoles, en LAM (América TV), revelaron que Franco Colapinto y Maia Reficco decidieron ponerle punto final a su relación, una noticia que sorprendió a quienes seguían de cerca el romance entre el piloto argentino y la actriz y cantante.
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Franco Colapinto y Maia Reficco se separaron. En LAM revelaron los motivos de la ruptura y aseguraron que el piloto atraviesa una fuerte crisis personal.
Este miércoles, en LAM (América TV), revelaron que Franco Colapinto y Maia Reficco decidieron ponerle punto final a su relación, una noticia que sorprendió a quienes seguían de cerca el romance entre el piloto argentino y la actriz y cantante.
Fue Pepe Ochoa quien dio a conocer la información al aire y aseguró: "Franco Colapinto está separado de Maia Reficco".
Acto seguido, el panelista explicó cuál habría sido el motivo que llevó a la pareja a tomar esta decisión."Franco está en una crisis personal muy fuerte. La verdad es él que estaba enganchado con ella. Él no le puede dar la energía ni el lugar que ella se merece", contó.
Tras escuchar esa versión, Carolina Molinari intervino con una reflexión que despertó risas y comentarios en el estudio. "Esa es la excusa cuando te quieren dejar: 'Mirá, la verdad te merecés algo mejor'", opinó la angelita.
Sin embargo, Ochoa amplió los detalles sobre cómo se habría dado el final del vínculo y remarcó que la distancia terminó siendo determinante. "Él hace mucho tiempo que no la ve, ella lo llama y deciden cortar el vínculo porque él no estaba para esa", agregó.
Los primeros rumores de un vínculo entre Franco Colapinto y Maia Reficco surgieron en enero de 2026, cuando el piloto compartió en Instagram una foto de la actriz usando uno de sus cascos durante sus vacaciones. La imagen, sumada a un intercambio de comentarios en redes sociales, despertó rápidamente las especulaciones sobre un posible romance.
En ese momento, Maia eligió bajar el tono a las versiones. A través de su amigo Fede Popgold, explicó que ambos se habían conocido recientemente gracias a amigos en común y que estaban "empezando a conocerse", descartando que existiera un noviazgo formal.
Con el correr de las semanas, las señales de cercanía continuaron y los rumores crecieron. Recién a fines de marzo de 2026, el periodista Gustavo Méndez aseguró que la relación había dado un paso más y que Franco y Maia ya estaban de novios, una versión que luego fue replicada por distintos medios.
Aunque siempre mantuvieron un perfil muy reservado y evitaron hablar públicamente de la relación, la pareja quedó en el centro de la escena durante los meses siguientes. Ahora, según reveló LAM (América TV), ambos habrían decidido ponerle fin al vínculo.