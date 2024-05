Es la primera vez que uno de los condenados se enfrente a una cámara y hablará sobre lo que pasó aquel verano donde tras una golpiza perdió la vida el joven Fernando Báez Sosa.





Entrevista en vivo a Maximo Thomsen en Telenoche: video

En una entrevista con Telenoche, que se difundirá el martes, Thomsen pidió perdón por el asesinato de Báez Sosa y aseguró que toda las noches reza por él.

Thomsen tiene las manos frías. Se sienta, toma un par de sorbos de agua y se pone a recordar su vida en libertad. “Jugaba al rugby en el CASI y me decían ‘El Campesino’, porque iba a San Isidro desde Zárate. Me preguntaban si había llegado remando, me cargaban”, apunta, contó el periodista Rolando Barbano en TN.

A partir de ahí habla durante una hora y media sobre todo: cómo eran las peleas a la salida de los boliches de Zárate, de qué manera organizó el viaje a Villa Gesell, por qué llevó tanto alcohol en su auto y sus planes para aquellas vacaciones que terminaron con el crimen de Fernando.





El exrugbier cuenta en detalle la noche del asesinato. Señala a algunos de sus amigos, acusa a otros y recuerda cómo empezaron los incidentes dentro del boliche Le Brique. Por momentos, se pone en el centro de la escena. En otros, se corre y apunta a los demás. Pide perdón por lo que hizo, pero también ruega que la Justicia no le impute cosas que -según dice- hicieron otros.