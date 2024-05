La estrategia del Trece con la esperada entrevista a Máximo Thomsen para poder ganarle a Telefe

Thomsen es el primero de los ocho acusados en ofrecer una entrevista, tras romper el “pacto de silencio” que tenían entre los acusados. Aunque guardó silencio durante cuatro años por recomendación de su exabogado, Hugo Tomei, ahora busca una nueva estrategia de defensa que le permita salir de prisión antes.

Pero, ¿por qué Telenoche pondrá al aire la entrevista completa recién este martes y no antes? Sucede que en Telefe, ese día se emitirá desde las 18:45 otro partido importante de la Conmebol Libertadores: Peñarol vs. Rosario Central. La emisión del encuentro futbolístico se extenderá hasta las 21.30 aproximadamente para luego dar paso a Telefe Noticias en horario especial.

De esta manera, el histórico noticiero del Trece no competirá mano a mano con su habitual contrincante, Telefe Noticias, y por eso guarda su carta más fuerte (la entrevista con Máximo Thomsen) para lograr ganarle al canal de las pelotas.

Los gritos de Máximo Thomsen desde la cárcel: qué dice

Francisco Oneto, el nuevo abogado de Máximo Thomsen, brindó detalles acerca de cómo son los días de su defendido en la cárcel. Asimismo, adelantó que el rugbier le pedirá a la Justicia declarar nuevamente tras el fallo del Tribunal de Casación Penal que confirmó su pena a perpetua.

Thomsen se encuentra detenido en la Alcaldía N°1 de Melchor Romero y, como tiene acceso a un celular, le escribe a su nuevo letrado mensajes como “no soy un monstruo”. “Él lee todo lo que se dice en los medios y niega ser el monstruo que se ha construido públicamente”, sostuvo Oneto en diálogo con TN.

En cuanto a su vida en la cárcel, el penalista aclaró: “Dudo que tenga redes sociales, sinceramente no lo sé. Sí me dijo que su alojamiento es bueno. Fue la primera pregunta que le hice: cómo estaba. Yo necesito que él esté bien, en óptimas condiciones para poder trabajar tranquilo”, añadió.

Los rugbiers rompieron el pacto de silencio: cuáles son las nuevas estrategias

El nuevo abogado de Matías Benicelli, uno de los rugbiers condenados a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell en enero de 2020, criticó la defensa anterior, liderada por Hugo Tomei.

“Lo que yo apelo a la corte (Suprema de Justicia) es que aplique a cada uno la pena que corresponde. No estoy pidiendo la absolución, ni la libertad, ni la inocencia. Estoy pidiendo que aplique los principios de razonabilidad para que no se englobe a todos bajo una misma participación, y que analicen el tema de la defensa en juicio”, sostuvo Carlos Attías en diálogo con Splendid AM La990.

En ese marco, la sentencia de las penas por parte de la Cámara de Casación bonaerense impulsó cambios de estrategias legales. Tal es el caso de Benicelli, quien recibió la sentencia máxima por el delito de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas".