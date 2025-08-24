En vivo Radio La Red
Policiales
Araceli González
Inseguridad

Entró a robarle y terminó muerto: el dramático episodio de un jubilado en González Catán

El hombre no quedó detenido y se investiga si actuó en legítima defensa. Se le secuestró el revolver.

Un jubilado de 73 años mató a balazos a un delincuente que había ingresado de madrugada a su vivienda en González Catán, partido de La Matanza. El asaltante lo amenazó con un cuchillo, y el hombre reaccionó disparando con su revólver calibre 38.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en Villanueva al 6800, en la localidad de Villa Dorrego, cuando un joven de 22 años, identificado como Leonardo Alvarenga, entró con intenciones de robo.

catan

El jubilado relató que escuchó ruidos provenientes de la cocina, tomó su arma, que guardaba en un cajón del living, y al salir de su habitación se encontró con el intruso armado con un cuchillo. Según contó, el delincuente lo amenazó y le exigió dinero, pero él decidió abrir fuego.

El ladrón recibió un disparo en el tórax y alcanzó a correr hasta la vereda, donde cayó herido. Vecinos alertaron a la Policía y un patrullero lo trasladó al hospital Simplemente Evita, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

En tanto, el dueño de la vivienda fue trasladado de manera preventiva a la Comisaría 4° de Villa Dorrego. Allí se le secuestró el arma utilizada en el hecho y se notificó la apertura de una causa.

El caso quedó a cargo de la UFI de Homicidios, liderada por el fiscal Carlos Arribas, quien determinó que el jubilado recuperara la libertad al considerar que, en principio, habría actuado en legítima defensa.

