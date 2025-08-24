Entró a robarle y terminó muerto: el dramático episodio de un jubilado en González Catán

En tanto, el dueño de la vivienda fue trasladado de manera preventiva a la Comisaría 4° de Villa Dorrego. Allí se le secuestró el arma utilizada en el hecho y se notificó la apertura de una causa.

El caso quedó a cargo de la UFI de Homicidios, liderada por el fiscal Carlos Arribas, quien determinó que el jubilado recuperara la libertad al considerar que, en principio, habría actuado en legítima defensa.