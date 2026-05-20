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Polémica: afirman que La China Suárez habría dejado solos a sus hijos en Turquía por su luna de miel con Icardi

La China Suárez cumplió uno de sus grandes sueños junto a Mauro Icardi. Para vivir ese especial momento, la actriz tomó una decisión que no pasó inadvertida: dejó a sus hijos solos mientras disfrutaba la experiencia.

20 may 2026, 17:13
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Polémica: afirman que La China Suárez habría dejado solos a sus hijos en Turquía por su luna de miel con Icardi
Polémica: afirman que La China Suárez habría dejado solos a sus hijos en Turquía por su luna de miel con Icardi

Polémica: afirman que La China Suárez habría dejado solos a sus hijos en Turquía por su luna de miel con Icardi

La China Suárez viajó a Japón con Mauro Icardi y cumplió un sueño largamente postergado. Sin embargo, esto despertó la angustia de Benjamín Vicuña, que no ve a sus hijos desde hace semanas. Para peor, desde su entorno dieron a conocer que Magnolia y Amancio quedaron en Turquía, al igual que Rufina, hija de Nicolás Cabré.

Paula Varela informó al cierre de Intrusos (América TV), la delicada situación que atraviesa Vicuña, lejos de sus niños, sobre quienes habrían quedado al cuidado de niñeras. “Me dicen que están muy preocupados, que los chicos están solos en Turquía, porque Mauro y la están en Japón, está candente la cosa ”, señaló. "Dejá que los chicos vengan a la Argentina, si estás en Japón", retrucó.

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Trascendió el profundo deseo que Mauro Icardi le cumplió a La China Suárez

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Laura Ubfal había señalado en su sitio que el actor chileno viene de semanas de escuchar escusas del lado de su expareja. Que en un principio se demoraban por el calendario escolar, que luego venía el fin del campeonato de Turquía y que Mauro necesitaba la postal de la familia completa. Dentro de poco se cumplirán dos meses desde que los niños no están con el papá, según contó la periodista Naiara Vecchio, en contacto con el abogado del actor, Máximo Petracchi.

china suarez y mauro icardi

Qué dijeron sobre el viaje de la China Suárez a Japón

Mauro Icardi le acaba de cumplir el sueño a la China Suárez. Están en Japón. Ella no pudo ir en su momento con Marley porque estaba internada Magnolia y fue Jimena Barón”, contó Gustavo Méndez esta mañana en el programa de Moria Casán, y señaló cuándo sería el regreso estimado: “Después de Japón, pasan por Turquía y vienen a la Argentina y Mauro Icardi pidió ver a sus familiares ”.

Me encanta la pareja, un crack. Esto Vicuña no se lo podía dar: un viaje a Japón”, comentó entonces la One, súper picante sobre este viaje que la parejita aún no quiso mostrar en redes y que, extrañamente, emprendió junto al menos uno de los amigos cercano de la actriz: Marcelo “Mancha” La Torre, quien sí anduvo subiendo fotos en Instagram.

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