Polémica: afirman que La China Suárez habría dejado solos a sus hijos en Turquía por su luna de miel con Icardi

Qué dijeron sobre el viaje de la China Suárez a Japón

“ Mauro Icardi le acaba de cumplir el sueño a la China Suárez. Están en Japón. Ella no pudo ir en su momento con Marley porque estaba internada Magnolia y fue Jimena Barón”, contó Gustavo Méndez esta mañana en el programa de Moria Casán, y señaló cuándo sería el regreso estimado: “Después de Japón, pasan por Turquía y vienen a la Argentina y Mauro Icardi pidió ver a sus familiares ”.

“Me encanta la pareja, un crack. Esto Vicuña no se lo podía dar: un viaje a Japón”, comentó entonces la One, súper picante sobre este viaje que la parejita aún no quiso mostrar en redes y que, extrañamente, emprendió junto al menos uno de los amigos cercano de la actriz: Marcelo “Mancha” La Torre, quien sí anduvo subiendo fotos en Instagram.