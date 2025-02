Bullrich pidió explicaciones a Kicillof por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires

En ese sentido, indicó que "lo primero que se necesita es una relación institucional" y se refirió al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso: "Tenemos una relación con el ministro de seguridad, el problema es que es muy difícil... es una persona técnica, pero tiene un problema muy serio: que tiene arriba un gobernador con una filosofía en contra de la solución a los problemas de inseguridad".

"Argentina en 2024 tuvo la tasa más baja de homicidios, desde que se mide. La provincia de Buenos Aires está por encima de la media nacional: 4.6 el año pasado. Este año comenzó más dura la situación. Esto se está agravando y lo tiene que explicar (Kicillof), porque en el país no se está agravando", señaló la ministra.

Baja de la edad de imputabilidad

Y recordó la necesidad de un "régimen penal juvenil: los seguidores de Kicillof quieren seguir con la edad (de imputabilidad) a los 16 porque dicen que son pocos los homicidios cometidos por menores de 16", pero "la tasa de criminalidad de jóvenes es más alta que en adultos, es decir, que son pocos es mentira", dijo Bullrich.

"El problema es la acción del delito no frenada y la ley de reiterancia va a generar la posibilidad de frenar al menor en el primer delito que comete. Todas las leyes que estamos sacando alinea una política de ser duros con el criminal y abrazar a las víctimas y a la sociedad", marcó.

En esa línea, pidió una ley que no permita a personas internadas por adicciones que salgan de los centros de rehabilitación: "Esa persona no puede estar en la calle, tiene que estar encerrada, no puede salir cuando quiere de un centro de rehabilitación".

Qué pasara con el Reprocann y el cannabis medicinal

"Alberto Fernández armó la ley de cannabis medicinal y se transformó en un 'hecha la ley, hecha la trampa'. Hoy hay 300 mil personas que pueden cultivar más 30 mil cultivadores entre comillas solidarios", detalló Bullrich.

Y dijo: "Estamos de acuerdo en que haya cannabis medicinal, pero no que se haya transformado en una forma de plantación que es la base del narcomenudeo. Encontramos casos con permiso del Reprocann que permitían 18 plantas y tenían 18 mil".

"Con el ministerio de Salud y el organismo que está a cargo de la prevención de la droga, vamos a revisar eso. No vamos a sacarle el cannabis a nadie que lo necesite", adelantó.

Y aseveró: "No vamos a aceptar que Argentina se convierta en un lugar donde uno busca droga".