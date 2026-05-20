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"Está para atrás": Yanina Zilli contó por qué La Bomba Tucumana abandonaría Gran Hermano

Según Yanina Zilli, Gladys “La Bomba Tucumana” evalúa dejar Gran Hermano Generación Dorada. Los detalles.

20 may 2026, 18:40
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yanina zilli y la bomba tucumana
yanina zilli y la bomba tucumana

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Yanina Zilli le reveló a Emanuel Di Gioa y Luana Fernández cómo se encuentra Gladys “La Bomba Tucumana”. La cantante, según relató, atraviesa un estado de tristeza profunda que impacta directamente en su participación dentro del reality.

"La bomba se va a ir ya. Está muy mal, está muy triste", remarcó Zilli en el baño encerrada con sus compañeros.

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Con la intención de darle ánimo, Yanina agregó: "Le dije: 'No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista'". Sin embargo, reconoció que Gladys se encuentra "knock out".

El relato continuó con detalles que reflejan la falta de energía de la artista: "Yo, en la cinta. Se levantó, agarró dos pesas. No tiene fuerza, no tiene ganas. Me dice: 'No me puse ni corpiño'".

La tristeza de Gladys tiene un trasfondo doloroso. Zilli contó que su compañera le confió un episodio íntimo: "Me contó toda la historia. Ayer lloraba porque lo internó. Que el domingo se murió. Ahora este domingo que va a venir", dijo en referencia a Luciano Ojeda, su última pareja, quien falleció en mayo de 2025 a los 38 años tras luchar contra un cáncer.

Acto seguido, Emanuel acotó: "No tiene ganas de producirse. No tiene ganas de nada. Lo dio todo acá".

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Cómo fue el duro cruce entre Yanina Zilli con Cinzia y Danelik en Gran Hermano

La semana pasada se desató por completo la tensión dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. El conflicto tuvo como protagonistas a Cinzia Francischiello y Danelik enfrentadas directamente con Yanina Zilli y Luana Fernández, generando un clima de máxima incomodidad entre los demás concursantes.

Durante la emisión de La noche de los ex (Telefe), se transmitió una fuerte discusión verbal que ocurrió en plena madrugada. Allí, Zilli se cruzó con Cinzia y Danelik frente a todos, dejando a los demás participantes en silencio absoluto ante la intensidad del momento.

La ex vedette decidió lanzar comentarios generales sobre los problemas que generan el ego y la soberbia, sin mencionar nombres. Esa actitud provocó la reacción inmediata de Cinzia y Danelik, quienes no dudaron en responderle con frases cargadas de ironía y enojo.

"La soberbia y la envidia, eso ya nace, y el ego peor. Al que le cabe el poncho de soberbia y egocéntrica que se lo ponga", disparó Yanina Zilli a los gritos.

"La fracasada ni te cuento. La payasada viene en la sangre. ¿O hay que hablar en las cámaras y no en la cara de los demás?", retrucó Cinzia cuestionando sus manejos por detrás.

Zilli, lejos de calmarse, redobló la apuesta e involucró también a Danelik en la pelea: "¿Que más viste afuera? A ver decí, quedaron dos protagonistas de la novela".

Danelik no dejó pasar la provocación y contestó con firmeza: "Me enorgullece que una artista tan grande me nombre. Prometí no ser desleal y no pienso hablar nada que Zilli dijo de toda la casa, prefiero guardármelo para mí sola porque tengo lealtad con un grupo que estuve".

Más tarde, la tensión siguió creciendo cuando Luana Fernández, en una charla privada con Zilli, decidió sumar más combustible al conflicto. "Escuchá lo que dice. Danelik no sabes como te mira, se te ca.. de risa en la cara cuando Cinzia está hablando", le comentó, posicionándose claramente de su lado.

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