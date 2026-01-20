Las preocupantes predicciones de Pitty La Numeróloga que sacuden el futuro de Mauro Icardi y Wanda Nara

Con estas frases, Pitty encendió la mesa y dejó instaladas nuevas especulaciones sobre la vida amorosa de la empresaria y el futbolista, generando un revuelo que promete seguir dando que hablar.

Embed

Cuál fue la cuestionable actitud de Mauro Icardi en el cumple de Francesca, su hija mayor con Wanda Nara

El 19 de enero de 2015 en Milán, Italia, quedó marcado para siempre en la vida de Wanda Nara y Mauro Icardi: ese día nació Francesca, la primera hija de la pareja. Dos años después llegaría Isabella, completando la dupla de niñas que comparten.

En esta fecha tan significativa, Wanda decidió expresarse en redes sociales y, apenas comenzado el día, dedicó un emotivo saludo a su hija mayor con un posteo cargado de ternura en sus historias de Instagram.

"Felices 11. Amor de vida solo deseo que siempre seas así de feliz. Te amo con todo mi corazón. Sos lo mejor de mí, mi miniatura, mi princesa, mi todo", escribió la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) junto a una foto de Francesca de espaldas, frente a la torta y las velitas listas para soplar.

La empresaria sumó además otro mensaje lleno de emoción: "Siempre juntitas te amo con todo mi ser. Siempre voy a estar para cumplir tus sueños. Tu mami". Lo curioso fue que, al menos en las primeras horas, el futbolista del Galatasaray no compartió ningún mensaje público para su hija, algo que suele hacer cada año.

Mientras Wanda se mostró activa en redes, Icardi optó por el silencio. Aunque vale recordar que la diferencia horaria entre Argentina y Turquía (6 horas) podría explicar que su saludo llegue más tarde y no en simultáneo con el de la madre.

En paralelo, la situación judicial entre ambos sigue siendo compleja. Icardi reclama en tribunales que las niñas regresen a vivir con él en Estambul, argumentando que Wanda las llevó a la Argentina sin su autorización. La mediática, sin embargo, obtuvo resoluciones favorables en el país que descartaron cualquier “desobediencia” y frenaron tanto una multa millonaria como la obligación de restituir de inmediato a las menores, mientras en Italia continúa el pedido de restitución internacional impulsado por el jugador.

Dentro del proceso de divorcio y manutención, la justicia determinó que Icardi debe abonar una cuota alimentaria mensual para sus hijas. El monto se fijó en función del nivel de vida que las niñas tenían durante su estadía en Europa y se suma a la discusión más amplia sobre la división de bienes del matrimonio.