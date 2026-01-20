Calidad, precios competitivos y marcas propias: el eje del crecimiento de Supermercado Mayorista Yaguar

“Cuando un producto se vuelve parte de la compra habitual, sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Esa confianza del cliente es el mayor respaldo y también la guía para seguir ampliando el surtido, buscando siempre un equilibrio entre los productos básicos que no pueden faltar y opciones que aporten valor a la experiencia de compra”, señaló Borsalino.

De cara a 2026, Yaguar continuará profundizando su estrategia de marcas propias y ya trabaja en el desarrollo de nuevas categorías, con foco en Snacks y Frescos, dos segmentos clave dentro de su plan de crecimiento.

Con casi 40 años de experiencia en el mercado y 19 sucursales distribuidas a lo largo del país, Supermercado Mayorista Yaguar reafirma su compromiso de ofrecer precios mayoristas, calidad y variedad, consolidándose como una opción confiable para miles de argentinos. La cadena cuenta con presencia en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y distintas provincias del interior, con instalaciones amplias, ubicaciones estratégicas, estacionamiento y horarios extendidos de atención.