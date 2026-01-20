Pánico en Villa Crespo: un policía bajó de su auto, disparó al aire y baleó a un hombre que iba a trabajar

Minutos después, una ambulancia del SAME arribó al lugar y trasladó al herido de urgencia al Hospital Durand, donde quedó internado fuera de peligro, según confirmaron fuentes médicas.

image

Cómo fue el ataque del policía al ciudadano

El autor de los disparos fue reducido en el lugar y detenido. De acuerdo con el testimonio de los testigos, el agresor se encontraba visiblemente alterado, por lo que se investiga si estaba alcoholizado o bajo los efectos de estupefacientes al momento del ataque.

Por el momento, las autoridades no pudieron determinar si existió una discusión previa, si se trató de un ataque premeditado o si los disparos fueron realizados al azar.

En la zona se desplegó un importante operativo policial, con efectivos de la Policía de la Ciudad que tomaron declaración a los testigos y peritos que trabajaron en la escena para recolectar pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido.