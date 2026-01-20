Un policía federal protagonizó un violento episodio en el barrio porteño de Villa Crespo, donde descendió de su auto y comenzó a disparar, hiriendo a una persona que se encontraba ingresando a su lugar de trabajo.
Pánico en Villa Crespo: un policía bajó de su auto, disparó al aire y baleó a un hombre que iba a trabajar
Un policía federal protagonizó un violento episodio en el barrio porteño de Villa Crespo, donde descendió de su auto y comenzó a disparar, hiriendo a una persona que se encontraba ingresando a su lugar de trabajo.
El hecho ocurrió poco antes de las 6 de la mañana, en el cruce de las calles Fitz Roy y Muñecas, y fue denunciado por vecinos a través de un llamado al 911. Hasta el lugar se dirigió personal de la Comisaría Vecinal 15B de la Policía de la Ciudad, que se encontró con una escena de extrema tensión.
Según indicaron fuentes policiales, el atacante -un cabo de la Policía Federal Argentina- había bajado de su vehículo, un Volkswagen negro, y comenzó a efectuar disparos al aire justo cuando un grupo de empleados ingresaba a una empresa de alimentos ubicada en la zona.
En ese contexto, uno de los disparos impactó en un trabajador, que se desempeña como chofer en el lugar. La víctima recibió un balazo en la pierna izquierda, por lo que de inmediato se solicitó asistencia médica.
Minutos después, una ambulancia del SAME arribó al lugar y trasladó al herido de urgencia al Hospital Durand, donde quedó internado fuera de peligro, según confirmaron fuentes médicas.
El autor de los disparos fue reducido en el lugar y detenido. De acuerdo con el testimonio de los testigos, el agresor se encontraba visiblemente alterado, por lo que se investiga si estaba alcoholizado o bajo los efectos de estupefacientes al momento del ataque.
Por el momento, las autoridades no pudieron determinar si existió una discusión previa, si se trató de un ataque premeditado o si los disparos fueron realizados al azar.
En la zona se desplegó un importante operativo policial, con efectivos de la Policía de la Ciudad que tomaron declaración a los testigos y peritos que trabajaron en la escena para recolectar pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido.