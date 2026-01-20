Quién es Íker Zufiaurre, la apuesta de Úbeda ante la crisis de delanteros en Boca

Nacido en Adelia María, una localidad rural de la provincia de Córdoba, llegó a Boca en 2017 como mediapunta. Con el correr de los años, su rol fue mutando hasta encontrar mayor continuidad por las bandas. Proviene de una familia vinculada al fútbol: su tío Gustavo fue jugador de Municipal de Adelia María, un dato que marca una historia atravesada desde temprano por la pelota.

Cómo fue su recorrido en Boca

Su debut en la Reserva se produjo a fines de 2023, impulsado por Mariano Herrón, quien apostó por varios juveniles en ese tramo del año. Zufiaurre debutó el 3 de julio ante Unión y luego sumó otros encuentros, dejando buenas sensaciones por su movilidad y capacidad para desequilibrar.

A comienzos de 2024, Silvio Rudman lo incluyó en el plantel que disputó la Copa Libertadores Sub-20. Boca fue subcampeón y el cordobés tuvo una actuación destacada: convirtió dos goles en cinco partidos y compartió equipo con futbolistas que hoy ya se afianzaron en Primera, como Lautaro Di Lollo y Milton Delgado.

Cuándo debutó en Primera y por qué vuelve a escena

Su estreno oficial en la Primera de Boca llegó el 3 de abril de 2024, de la mano de Diego Martínez, en un partido ante Nacional Potosí por la Copa Sudamericana. También sumó minutos en la goleada en la Bombonera ante el mismo rival y tuvo participación en el inicio de la Liga Profesional, cuando ingresó ante Atlético Tucumán.

Ese mismo año fue convocado por Diego Placente a la Selección argentina Sub-20, con la que disputó el Torneo L’Alcudia y varios amistosos. En total, acumuló ocho partidos y un gol con la Albiceleste juvenil.

Aunque no logró consolidarse en Primera bajo la conducción de Fernando Gago ni de Miguel Ángel Russo, Zufiaurre siguió siendo una pieza importante en Reserva y fue clave en la campaña que llevó a Boca a la final de la Copa Proyección. Ahora, con el ataque diezmado, vuelve a tener una oportunidad inesperada para mostrarse.