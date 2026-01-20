En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Claudio Úbeda
FÚTBOL

Quién es Íker Zufiaurre, la apuesta de Úbeda ante la crisis de delanteros en Boca

Ante las bajas en ataque, Claudio Úbeda recurrió a un delantero del semillero que ya tuvo minutos en Primera y vuelve a escena justo antes del debut en el Torneo Apertura.

Foto: ikerzufiaurre/Instagram

Foto: ikerzufiaurre/Instagram

Las lesiones golpearon de lleno a Boca en la antesala del Torneo Apertura y obligaron a Claudio Úbeda a buscar soluciones puertas adentro. Con Miguel Merentiel descartado por una molestia muscular, Edinson Cavani todavía sin poder dejar atrás la lumbalgia y Milton Giménez afectado por una pubalgia, el entrenador decidió sumar una nueva alternativa ofensiva desde la Reserva: Íker Zufiaurre.

Leé también Giro inesperado: un club brasileño ofertó más que Boca y pone en jaque el pase de Hinestroza
giro inesperado: un club brasileno oferto mas que boca y pone en jaque el pase de hinestroza
image

© Getty Images

El delantero de 20 años volvió a entrenarse este martes con el plantel profesional y se mete nuevamente en la consideración del cuerpo técnico de cara al debut frente a Deportivo Riestra. En un contexto de urgencia, su versatilidad aparece como un valor agregado en un Boca con escasez de opciones en ataque.

Qué tipo de delantero es Íker Zufiaurre

Zufiaurre se desempeña principalmente como extremo, pero también puede jugar como centrodelantero o segundo punta. Esa capacidad para moverse en distintas posiciones ofensivas fue uno de los factores que pesó en la decisión de Úbeda de subirlo al primer equipo. No es un nombre nuevo en la órbita de Primera: ya suma tres partidos oficiales y conoce la dinámica del plantel mayor.

Nacido en Adelia María, una localidad rural de la provincia de Córdoba, llegó a Boca en 2017 como mediapunta. Con el correr de los años, su rol fue mutando hasta encontrar mayor continuidad por las bandas. Proviene de una familia vinculada al fútbol: su tío Gustavo fue jugador de Municipal de Adelia María, un dato que marca una historia atravesada desde temprano por la pelota.

Cómo fue su recorrido en Boca

Su debut en la Reserva se produjo a fines de 2023, impulsado por Mariano Herrón, quien apostó por varios juveniles en ese tramo del año. Zufiaurre debutó el 3 de julio ante Unión y luego sumó otros encuentros, dejando buenas sensaciones por su movilidad y capacidad para desequilibrar.

A comienzos de 2024, Silvio Rudman lo incluyó en el plantel que disputó la Copa Libertadores Sub-20. Boca fue subcampeón y el cordobés tuvo una actuación destacada: convirtió dos goles en cinco partidos y compartió equipo con futbolistas que hoy ya se afianzaron en Primera, como Lautaro Di Lollo y Milton Delgado.

Cuándo debutó en Primera y por qué vuelve a escena

Su estreno oficial en la Primera de Boca llegó el 3 de abril de 2024, de la mano de Diego Martínez, en un partido ante Nacional Potosí por la Copa Sudamericana. También sumó minutos en la goleada en la Bombonera ante el mismo rival y tuvo participación en el inicio de la Liga Profesional, cuando ingresó ante Atlético Tucumán.

Ese mismo año fue convocado por Diego Placente a la Selección argentina Sub-20, con la que disputó el Torneo L’Alcudia y varios amistosos. En total, acumuló ocho partidos y un gol con la Albiceleste juvenil.

Aunque no logró consolidarse en Primera bajo la conducción de Fernando Gago ni de Miguel Ángel Russo, Zufiaurre siguió siendo una pieza importante en Reserva y fue clave en la campaña que llevó a Boca a la final de la Copa Proyección. Ahora, con el ataque diezmado, vuelve a tener una oportunidad inesperada para mostrarse.

