Escándalo en Chaco: ordenan detener a un funcionario de Capitanich y amigo del clan Sena acusado de abuso

La denuncia fue realizada hace dos días en la Dirección de Violencia Familiar de la Policía del Chaco por una mujer de 53 años, empleada de la Escuela de Gestión Social N° 4 de Resistencia, que dirige “Quintín”.

image.png Quintín Gómez, junto a Emerenciano Sena y César Sena, acusado del crimen de su novia, Cecilia Strzyzowski.

Tras la denuncia, el 17 de julio pasado, el Gobierno dejó sin efecto el cargo que ocupaba Gómez como asesor de la Secretaría de Municipios de Chaco y la decisión fue comunicada en el boletín oficial.

Días antes de ser desvinculado, el 30 de junio, el dirigente social comunicó al Tribunal Electoral Provincial su decisión de renunciar como precandidato electo a diputado por el frente Chaqueño para las elecciones provinciales del próximo 17 de septiembre.

boletin oficial chaco.jpg

La carta y confesión de Marcela Acuña a Emerenciano Sena

En las últimas horas, se conoció una nueva carta que Marcela Acuña le escribió a Emerenciano Sena desde su detención por la desaparición y el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski. "Tengo miedo que atente contra su vida", escribió sobre su hijo, César Sena.

"Te quiero mucho, Emerenciano, te pido que tengas la valentía de siempre, la que enseñaste y que hoy me mantiene firme en mis convicciones y en el amor", comenzó diciendo Acuña.

Y añadió, en la misma línea: "Sabés, me siento muy triste, pienso en César en todo lo que estará pasando y sufro mucho, pero dejo en manos de Dios y la Virgen que me lo cuiden hasta que pueda salir de aquí". Si salís antes, no lo abandones, está muy solo y tengo miedo que atente contra su vida. Solo quiero decirte que todos los días tómalo como una victoria contra la muerte, sonreí, reza, soñá, movete, y aliméntate, tu pastilla tomala con la comida, con la cena, no antes ni después". El texto fue publicado por el diario Norte de Chaco.

Asimismo, le recomendó un té para que se tranquilice: "Mandé a Caro a busca té valeriana, es bueno para tranquilizarte, digestivo y relajante, no abuses, tomá antes de dormir, después de la cena o almuerzo". Y le habló sobre su día a día: "Hoy me levanté muy mareada, se me mueve todo, no quiero decir nada porque me llevan a hospital y me pasean como una delincuente. Nunca me sentí así, debe ser que estoy leyendo mucho. Sos mi horizonte, te quiero en libertad aunque yo no salga, vos sos mi líder, nunca te lo dije, pero bueno, siempre fue así. Siento que te fallé por cubrir a César y no puedo vivir con eso. Si no salís, no sé qué va a pasar conmigo. Mi fuerza sos vos y ayudas a mi hijo".