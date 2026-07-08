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Juicio por Loan: el ruego a los acusados para que digan la verdad y el largo cuarto intermedio

La novena audiencia en Corrientes dejó el testimonio de Alfonso Benítez, padre del imputado Antonio Benítez, Gabina Noguera y Lidia Noguera, tías del menor desaparecido. El Juicio se reanudará el 28 de julio, luego de la feria.

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La novena audiencia tuvo una participación virtual. (Foto: TOF Corrientes).

La novena audiencia tuvo una participación virtual. (Foto: TOF Corrientes).

La novena audiencia del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña terminó este miércoles con uno de los momentos más conmovedores desde el inicio del debate. Lidia Isabel Noguera, tía del niño, les pidió entre lágrimas a los acusados que revelen qué ocurrió con su sobrino y aseguró que la desaparición también terminó con la vida de su madre, la abuela del pequeño.

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Además del emotivo testimonio, la jornada dejó nuevos elementos sobre la investigación: la fiscalía incorporó una llamada entre Laudelina Peña y la policía Gabina Valeria Noguera, se profundizó en las contradicciones sobre la vestimenta de Antonio Benítez y también se expusieron presuntas irregularidades durante los primeros rastrillajes.

El juicio se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes, aunque gran parte de las partes, incluyendo a la mayoría de los abogados defensores y al juez Eduardo Ariel Belforte (quien participó de forma remota desde Formosa), asistieron de forma virtual. Ahora, le proceso ingresó ahora en un receso por la feria judicial y se reanudará el martes 28 de julio.

En tanto, en uno de los testimonio más emocionantes, tras finalizar su declaración ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, Lidia Noguera pidió autorización para dirigirse a los detenidos. "Por favor, si alguien sabe algo...", comenzó, con la voz quebrada.

La foto del almuerzo de Loan en donde Gabina Noguera identificó a Antonio Benítez, junto a

La foto del almuerzo de Loan en donde Gabina Noguera identificó a Antonio Benítez, junto a "Fierrito" Ramírez. (Foto: archivo)

Luego recordó el profundo impacto que tuvo la desaparición de Loan en toda la familia. "No solo se llevaron a mi sobrino, también se llevaron la vida de mi madre. Ella falleció esperando que su nieto regresara", expresó emocionada.

La polémica por las dos remeras de Antonio Benítez

Uno de los puntos centrales de la declaración fue la vestimenta de Antonio Benítez, uno de los principales acusados. Lidia contó que un sobrino suyo le aseguró haber visto a Benítez durante la primera búsqueda con una remera roja, pero que más tarde volvió a verlo usando una remera "marrón, media gris", mientras recorría el campo junto a una persona encapuchada con linternas.

La fiscalía considera que este y otros testimonios respaldan la hipótesis de que Benítez cambió de ropa en varias oportunidades durante la tarde del 13 de junio de 2024, cuando desapareció Loan en la localidad correntina de 9 de Julio.

La frase de Walter Maciel que frenó a la mamá de Loan

Durante su declaración, Lidia también reconstruyó cómo fueron las primeras horas de búsqueda. Recordó que al día siguiente habló con su hermana María, mamá de Loan, y le sugirió que recorriera la zona llamando a su hijo para intentar que respondiera si permanecía perdido.

Sin embargo, aseguró que María le respondió: "El comisario Walter Maciel me dijo que de acá no me mueva". Según el testimonio, esa indicación hizo que la madre del niño permaneciera en un mismo lugar y no participara activamente del rastrillaje durante esas primeras horas críticas.

Terminó la novena audiencia que enjuicia a los responsables de la desaparición del menor. (Foto: archivo)

Terminó la novena audiencia que enjuicia a los responsables de la desaparición del menor. (Foto: archivo)

Al reconstruir la tarde de la desaparición, Lidia relató que recibió un llamado de su sobrino Mariano Peña para pedirle ayuda en la búsqueda. Cuando se dirigía hacia la zona, afirmó que se cruzó con Antonio Benítez, quien regresaba hacia 9 de Julio sin remera.

También recordó que el entonces fiscal de la causa desconocía inicialmente ese detalle y sostuvo que esa circunstancia siempre le llamó la atención. Durante la audiencia también declaró Gabina Valeria Noguera, sargento de la Policía de Corrientes y tía de Loan.

La fiscalía incorporó una conversación telefónica del 14 de junio de 2024 entre Gabina y Laudelina Peña, en la que esta última aseguró haber encontrado el botín del niño. Ese diálogo quedó formalmente agregado al expediente como una nueva prueba dentro del juicio.

Las irregularidades durante la búsqueda de Loan

Gabina Noguera también reconoció errores en la preservación de una prueba clave para el trabajo de los perros rastreadores.

Explicó que fue por orden del comisario Walter Maciel a buscar un jogging de Loan a la casa familiar, pero admitió que no fotografió la prenda, que la persona que se la entregó no utilizó guantes y que no confeccionó un acta de secuestro, procedimiento que reconoció que debió realizar.

Además, declaró que entregó la bolsa con la ropa a Maciel, aunque aseguró desconocer cuál fue su destino posterior. Por último, afirmó que "nunca recorrí a pie el naranjal donde desapareció Loan" porque se desplazaba en un móvil policial y señaló que tampoco observó que la zona hubiera permanecido debidamente preservada durante las primeras horas de la investigación.

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