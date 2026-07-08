Detuvieron a los delincuentes que asaltaron al primo del "Pipita" Higuaín: así fue la frenética persecución

Con la información proporcionada por el rastreador satelital, efectivos de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad coordinaron un procedimiento junto a personal de la Superintendencia AMBA Norte II de la Policía Bonaerense. El seguimiento llevó a los agentes hasta la intersección de Seguí y Ricardo Rojas, en Grand Bourg, donde montaron un operativo cerrojo para interceptar la camioneta.

El momento de la detención quedó grabado

Los policías lograron bloquear el paso del vehículo y redujeron a los ocupantes con sus armas reglamentarias. Las imágenes del procedimiento muestran cómo uno de los efectivos le ordena al conductor: "Dale, tirate al piso".

Luego de descender con las manos en alto, ambos sospechosos fueron esposados y trasladados a la Comisaría Tercera de Grand Bourg.

Quiénes son los detenidos

Los arrestados fueron identificados como Alan Nicolás Cardozo, de 29 años, quien manejaba la camioneta robada, y Daniela Avelina Rodríguez, de 33, que viajaba como acompañante.

Según los investigadores, ambos vestían prendas que coincidían con las utilizadas por los autores del robo registrado horas antes en Saavedra. Tras una requisa realizada en presencia de testigos, quedaron a disposición de la Justicia.

Cómo sigue la causa

La camioneta fue secuestrada y recuperada por la Policía. La investigación quedó en manos de la Fiscalía del Distrito Saavedra-Núñez, a cargo del fiscal José María Campagnoli, junto con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 51, que continuará con las actuaciones para determinar la responsabilidad de los detenidos en el asalto.