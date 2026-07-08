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Detuvieron a los delincuentes que asaltaron al primo del "Pipita" Higuaín: así fue la frenética persecución

Los sospechosos le habían robado la camioneta al familiar del ex futbolista y finalmente fueron interceptados en Grand Bourg gracias a un operativo conjunto de la Policía Bonaerense y de la Ciudad.

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Detuvieron a los delincuentes que asaltaron al primo del Pipita Higuaín. (Foto: captura)

Detuvieron a los delincuentes que asaltaron al primo del "Pipita" Higuaín. (Foto: captura)

La Policía detuvo en Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, a los dos delincuentes acusados de haberle robado a mano armada la camioneta a Fernando Higuaín, primo del exfutbolista Gonzalo "Pipita" Higuaín. El operativo, que quedó registrado por las cámaras de los efectivos, fue posible gracias al sistema de rastreo satelital instalado en el vehículo.

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Los sospechosos fueron interceptados cuando circulaban con la camioneta robada y terminaron reducidos por agentes de la Policía Bonaerense y la Policía de la Ciudad, que les bloquearon el paso y los obligaron a descender apuntándolos con sus armas. El asalto ocurrió durante la noche del lunes 6 de julio en la calle Ramallo, en el barrio porteño de Saavedra.

Según la investigación, Fernando Higuaín, hijo de Miguel Ángel Higuaín, funcionario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), estaba junto a una joven de 20 años cuando dos delincuentes armados los amenazaron y les robaron una camioneta BYD gris.

Tras cometer el asalto, los ladrones escaparon en dirección a la provincia de Buenos Aires sin advertir que el vehículo contaba con un sistema de localización satelital. La denuncia fue radicada en la Comisaría Vecinal 13 B, lo que permitió activar rápidamente un operativo de búsqueda.

Con la información proporcionada por el rastreador satelital, efectivos de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad coordinaron un procedimiento junto a personal de la Superintendencia AMBA Norte II de la Policía Bonaerense. El seguimiento llevó a los agentes hasta la intersección de Seguí y Ricardo Rojas, en Grand Bourg, donde montaron un operativo cerrojo para interceptar la camioneta.

El momento de la detención quedó grabado

Los policías lograron bloquear el paso del vehículo y redujeron a los ocupantes con sus armas reglamentarias. Las imágenes del procedimiento muestran cómo uno de los efectivos le ordena al conductor: "Dale, tirate al piso".

Luego de descender con las manos en alto, ambos sospechosos fueron esposados y trasladados a la Comisaría Tercera de Grand Bourg.

Quiénes son los detenidos

Los arrestados fueron identificados como Alan Nicolás Cardozo, de 29 años, quien manejaba la camioneta robada, y Daniela Avelina Rodríguez, de 33, que viajaba como acompañante.

Según los investigadores, ambos vestían prendas que coincidían con las utilizadas por los autores del robo registrado horas antes en Saavedra. Tras una requisa realizada en presencia de testigos, quedaron a disposición de la Justicia.

Cómo sigue la causa

La camioneta fue secuestrada y recuperada por la Policía. La investigación quedó en manos de la Fiscalía del Distrito Saavedra-Núñez, a cargo del fiscal José María Campagnoli, junto con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 51, que continuará con las actuaciones para determinar la responsabilidad de los detenidos en el asalto.

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