El dolor de María Becerra por la muerte de Sol, la fan a la que ayudó en su tratamiento: "Te voy extrañar"

En las últimas horas la familia de Sol Varacalli confirmó la triste noticia de su fallecimiento. La joven de Ramos Mejía, fanática de María Becerra, tenía 28 años y luchaba contra una dura enfermedad.
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La cantante María Becerra despidió con profundo dolor a Sol Varacalli, la fan a la que visitó en el hospital y colaboró en su tratamiento en medio de una dura enfermedad.
En las últimas horas la familia de Sol Varacalli confirmó la triste noticia de su fallecimiento. La joven de Ramos Mejía, fanática de María Becerra, tenía 28 años y luchaba contra una dura enfermedad.
Su historia se hizo aún más conocida cuando la propia artista se comprometió de lleno en poder ayudarla y no solo la visitó en el hospital durante la internación sino que se hizo cargo de los gastos y los medicamentos para su tratamiento oncológico, gesto solidario que se volvió viral.
"Puedo contarlo y mostrar la increíble persona que es. María Becerra cuando vio mi video se comunicó conmigo para ayudarme a costear mi tratamiento, de un día para otro cambió todo mi rumbo”, había compartido la joven en redes por ese entonces con gran admiración.
El miércoles, a través de las redes sociales, la familia de Sol informó de su fallecimiento. "Con profundo dolor lamentamos su partida. Su luz, su sonrisa y su amor quedarán por siempre en nuestros corazones. Gracias a cada una de las personas que la acompañaron, compartieron y nos ayudaron en este camino tan difícil. Su apoyo, amor y solidaridad fueron fundamentales", se indicó desde las redes sociales.
Quien despidió con profunda tristeza a su fiel seguidora fue María Becerra, en una historia emotiva donde se conocieron y desde ese entonces quedaron unidas para siempre.
"Hoy el cielo ganó un ángel y acá abajo quedó un vacío imposible de llenar. Gracias por regalarme la mirada más linda que jamás vi, la luchaste hasta el último minuto mi reina, jamás bajaste los brazos", comenzó la cantante desde sus historias de Instagram junto a varias fotos con ella del día que la visitó en la internación y en su casa.
Y cerró con mucho dolor: "Vivirás por siempre en mi corazón Solcito, que en paz descanses, hasta que nos volvamos a encontrar te amo y te voy extrañar mucho".
Durante una entrevista con Los 40 España, María Becerra se sinceró sobre su relación con Tini Stoessel y reveló detalles de su cercano vínculo, además de referirse a los colegas con los que elige mantener distancia.
"A Tini la amo, no sé cómo describirlo. Es una relación en la que siento que la quiero cuidar mucho", expresó la cantante al referirse a su gran amiga.
Además, explicó que le genera enojo la manera en la que muchas veces se habla públicamente sobre su colega: "La conozco y sé lo sensible que es, a veces me molesta mucho que el mundo sea tan cruel con ella, que diga cosas que no son así", sostuvo.
En esa misma línea, la cantante destacó que detrás de la imagen pública de una estrella hay situaciones personales que muchas veces no se conocen.
"Me da mucha bronca que lleven todo a un lugar que no es, porque es más fácil decir que una popstar tiene problemas superficiales, cuando en realidad todo es muchísimo más profundo que eso", manifestó María Becerra.
Y fue contundente al describir a su amiga y remarcar sus valores. "Ella es una de las mejores personas que conocí en mi vida, una piba hecha y derecha que se maneja con moral en su vida. Yo sé que ella no hace las cosas mal", afirmó.
La artista también recordó lo mal que la pasó al verla sufrir por algunos comentarios y versiones que circularon en distintos momentos de su vida y cómo la contiene como amiga.
}"La he pasado muy mal cuando se decían cosas muy fuertes sobre ella y ella sufría. La quiero cuidar y proteger porque siento que el mundo es muy malo. Ella es muy buena, muy sensible y siento que la debo proteger. Yo tengo un carácter muy fuerte y si algo le pasa voy y la defiendo, esa es nuestra relación", concluyó.