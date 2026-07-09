El dolor de María Becerra por la muerte de Sol, la fan a la que ayudó en su tratamiento: "Te voy extrañar"

Quien despidió con profunda tristeza a su fiel seguidora fue María Becerra, en una historia emotiva donde se conocieron y desde ese entonces quedaron unidas para siempre.

"Hoy el cielo ganó un ángel y acá abajo quedó un vacío imposible de llenar. Gracias por regalarme la mirada más linda que jamás vi, la luchaste hasta el último minuto mi reina, jamás bajaste los brazos", comenzó la cantante desde sus historias de Instagram junto a varias fotos con ella del día que la visitó en la internación y en su casa.

Y cerró con mucho dolor: "Vivirás por siempre en mi corazón Solcito, que en paz descanses, hasta que nos volvamos a encontrar te amo y te voy extrañar mucho".

El fuete apoyo de María Becerra a Tini Stoessel

Durante una entrevista con Los 40 España, María Becerra se sinceró sobre su relación con Tini Stoessel y reveló detalles de su cercano vínculo, además de referirse a los colegas con los que elige mantener distancia.

"A Tini la amo, no sé cómo describirlo. Es una relación en la que siento que la quiero cuidar mucho", expresó la cantante al referirse a su gran amiga.

Además, explicó que le genera enojo la manera en la que muchas veces se habla públicamente sobre su colega: "La conozco y sé lo sensible que es, a veces me molesta mucho que el mundo sea tan cruel con ella, que diga cosas que no son así", sostuvo.

En esa misma línea, la cantante destacó que detrás de la imagen pública de una estrella hay situaciones personales que muchas veces no se conocen.

"Me da mucha bronca que lleven todo a un lugar que no es, porque es más fácil decir que una popstar tiene problemas superficiales, cuando en realidad todo es muchísimo más profundo que eso", manifestó María Becerra.

Y fue contundente al describir a su amiga y remarcar sus valores. "Ella es una de las mejores personas que conocí en mi vida, una piba hecha y derecha que se maneja con moral en su vida. Yo sé que ella no hace las cosas mal", afirmó.

La artista también recordó lo mal que la pasó al verla sufrir por algunos comentarios y versiones que circularon en distintos momentos de su vida y cómo la contiene como amiga.

}"La he pasado muy mal cuando se decían cosas muy fuertes sobre ella y ella sufría. La quiero cuidar y proteger porque siento que el mundo es muy malo. Ella es muy buena, muy sensible y siento que la debo proteger. Yo tengo un carácter muy fuerte y si algo le pasa voy y la defiendo, esa es nuestra relación", concluyó.