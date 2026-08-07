Silvina Escudero tendría nuevo novio a cuatro meses de su separación

Qué decisión tomó Silvina Escudero tras separarse de su novia

A cuatro meses de su separación de Federico, Silvina Escudero decidió dejar atrás su etapa anterior y mostrarse abierta a nuevas experiencias sentimentales. Así lo contó durante una charla con Nazarena Vélez en Storytime, el programa de Bondi Live, días antes de que se conociera que estaría comenzando una relación con Caco Smith.

“Me separé hace cuatro meses y dije ‘yo quiero estar con todos’”, expresó la bailarina, dejando en claro que tiene ganas de disfrutar de su soltería y volver a conocer personas.

Sin embargo, reconoció que en estos meses atravesó situaciones personales que hicieron más difícil ese proceso, especialmente la muerte de su perra Mulata. “¿Qué me pasó? Lo de internar a Mulata, mis perros, yo vivo lejos y terminó todo despidiendo a Mulata, fue todo muy tremendo lo que me pasó”, contó.

Incluso, admitió: “La pasé peor con lo de mi perra que con mi separación y como que recién ahora estoy más tranquila, lo que pasa es que no paro de trabajar”.

Por último, explicó que su exposición pública también condiciona sus posibilidades de conocer a alguien: “¿Salir a dónde? ¿Con quién? ¿Para que me saquen una foto y en realidad recién lo estoy conociendo?”.

“Para mí lo más importante es la confianza. Muchos te buscan por la anécdota y aparte hay mucha fantasía con la bailarina”, explicó qué busca en una futura relación.