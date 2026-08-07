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Silvina Escudero tendría nuevo novio a cuatro meses de su separación

Luego de ponerle punto final a su relación con Federico, con quien estuvo durante nueve años y protagonizó una mediática separación, Silvina Escudero estaría nuevamente apostando al amor y ya tendría un nuevo novio.

7 ago 2026, 23:22
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Silvina Escudero tendría nuevo novio a cuatro meses de su separación

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Silvina Escudero tendría nuevo novio a cuatro meses de su separación

Silvina Escudero estaría nuevamente enamorada. A cuatro meses de confirmar su separación de Federico, con quien estuvo en pareja durante nueve años, la bailarina volvió a quedar envuelta en rumores de romance.

La versión surgió en LAM (América TV), donde contaron que la bailarina estaría comenzando una relación con un hombre que no pertenece al ambiente artístico. “Él no tiene nada que ver con este universo. Es un tipo que tiene su empresa ”, contaron en el programa.

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Pero eso no fue todo. También revelaron el particular detalle que habría llamado la atención de los vecinos de Silvina y que alimentó las versiones. “Ella tiene una camioneta y todos los vecinos empezaron a ver la camioneta de ella manejada por él ”, señalaron.

La información que comenzó como una versión tomó fuerza rápidamente y terminaron dando el nombre del supuesto nuevo romance de la bailarina. “La que está viviendo un nuevo romance es nuestra querida amiga colega Silvina Escudero con Caco Smith, que es muy buenmozo ”, afirmaron al aire.

Qué decisión tomó Silvina Escudero tras separarse de su novia

A cuatro meses de su separación de Federico, Silvina Escudero decidió dejar atrás su etapa anterior y mostrarse abierta a nuevas experiencias sentimentales. Así lo contó durante una charla con Nazarena Vélez en Storytime, el programa de Bondi Live, días antes de que se conociera que estaría comenzando una relación con Caco Smith.

Me separé hace cuatro meses y dije ‘yo quiero estar con todos’”, expresó la bailarina, dejando en claro que tiene ganas de disfrutar de su soltería y volver a conocer personas.

Sin embargo, reconoció que en estos meses atravesó situaciones personales que hicieron más difícil ese proceso, especialmente la muerte de su perra Mulata. “¿Qué me pasó? Lo de internar a Mulata, mis perros, yo vivo lejos y terminó todo despidiendo a Mulata, fue todo muy tremendo lo que me pasó”, contó.

Incluso, admitió: La pasé peor con lo de mi perra que con mi separación y como que recién ahora estoy más tranquila, lo que pasa es que no paro de trabajar”.

Por último, explicó que su exposición pública también condiciona sus posibilidades de conocer a alguien: ¿Salir a dónde? ¿Con quién? ¿Para que me saquen una foto y en realidad recién lo estoy conociendo?.

“Para mí lo más importante es la confianza. Muchos te buscan por la anécdota y aparte hay mucha fantasía con la bailarina”, explicó qué busca en una futura relación.

     

 

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