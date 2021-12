Estaba prófugo por una brutal violación y lo detuvieron de casualidad

El hecho ocurrió el 26 de noviembre pasado. La orden de detención y registro domiciliario que firmó la Justicia bonaerense por los delitos de abuso sexual en concurso real con robo simple detalló lo robado a la víctima: un celular Xiaomi color azul con funda blanca y diez mil pesos en billetes de quinientos. Además, se ordenó el allanamiento de un domicilio vinculado a su familia en la zona de San Vicente.

En grupos de Facebook de su barrio difundieron su foto y protestaron por su detención. “No puedo entender cómo no estamos unidos haciendo algo por esa mujer que sufrió la violencia de este tipo. Cómo mierda no estamos moviendo todo, ¡pegando el grito en el cielo! Todo Korn, San Vicente, nosotros en Domselaar, ¡acá vive la gente de este psicópata! No estamos entendiendo que hoy ella se salvó, pero mañana puede haber una que no la cuente. No se puede dejar pasar esto”, expresó una usuaria la semana pasada.

Otros relatos en redes sostienen que habría golpeado a su víctima en la cara con una amoladora para luego intentar estrangularla.