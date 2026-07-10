Estafa piramidal: la maniobra ya supera el millón de dólares y revelaron cómo captaban a las víctimas

Según el letrado, los acusados construían una imagen de éxito mostrando autos de alta gama, viviendas en barrios privados y un elevado nivel de vida, con el objetivo de generar confianza entre potenciales inversores. "Uno de ellos vivía en el Buenos Aires Golf Club, donde incluso atendía a algunas víctimas y captaba a vecinos del mismo barrio", detalló Silvestrini.

Una organización con roles definidos

La investigación apunta a que entre cinco y seis personas habrían integrado la estructura. De acuerdo con Silvestrini, la organización funcionaba con una distribución de tareas típica de una asociación dedicada a cometer estafas:

Un responsable de recaudar el dinero.

Personas encargadas de captar nuevos inversores.

Integrantes que mantenían el contacto con los clientes.

Operadores que sostenían la apariencia de legitimidad del negocio.

Ahora, el principal desafío de la investigación es seguir el recorrido del dinero y determinar si fue utilizado para adquirir bienes, transferido al exterior o permanece oculto.

"Con montos tan altos hay que establecer dónde está el dinero y qué hicieron con él. Es una investigación que llevará tiempo", explicó el abogado.

El mecanismo del supuesto esquema Ponzi

Los investigadores creen que el fraude se apoyaba principalmente en las recomendaciones entre conocidos.

Las víctimas ingresaban por sugerencia de familiares, amigos o vecinos que inicialmente habían recibido los intereses prometidos y creían estar participando de una inversión legítima. "Empiezan a caer nuevas víctimas que confiaron en el consejo de un amigo o de un familiar", señaló Silvestrini.

Ese fue justamente el caso de su clienta, quien decidió invertir el dinero obtenido tras vender una propiedad luego de que un conocido le asegurara que estaba obteniendo excelentes rendimientos.

El abogado sostuvo que el monto reclamado ya ronda el millón de dólares, aunque advirtió que la cifra seguirá aumentando. "Hasta el momento estamos cerca del millón de dólares, pero las víctimas siguen apareciendo y seguramente lo vamos a superar ampliamente", afirmó. También aclaró que la causa todavía atraviesa una etapa inicial y que podrían surgir nuevos imputados.

Un abogado detenido y otro prófugo por una millonaria estafa piramidal en Ituzaingó. (Foto: Policía)

Quiénes son los principales acusados

El detenido es un abogado de 45 años, identificado por sus iniciales A.E.G., quien se presentaba como socio y propietario de Avalon Capital Futures Investments. Fue arrestado en un domicilio de la calle Rodríguez Flores, en Ituzaingó.

En tanto, la jueza Laura Mariel Pinto ordenó la captura internacional de J.I.L., de 35 años, quien no fue encontrado durante el allanamiento realizado en su vivienda del barrio privado Buenos Aires Golf Club, en Bella Vista.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró:

Dos teléfonos celulares.

Una notebook.

Un pendrive.

Documentación de la empresa.

Dinero en efectivo.

Tres vehículos de alta gama: un Mercedes-Benz SLK 350, un Mini Countryman Cooper y una Dodge RAM 1500.

Promesas de ganancias en dólares con criptomonedas

Según la investigación, ambos abogados simulaban pertenecer a la Cámara de Comercio de Argentina y ofrecían inversiones en criptomonedas, mercado de futuros y bolsa de valores, prometiendo rentabilidades de entre 2,5% y 5% mensual en dólares.

Operaban desde una oficina ubicada en el complejo Thays, en Parque Leloir, y utilizaban campañas en redes sociales para atraer nuevos clientes. El esquema seguía el funcionamiento clásico de un fraude Ponzi: durante los primeros meses pagaban intereses para generar confianza, pero luego dejaban de devolver el dinero y cortaban toda comunicación con los inversores.

Uno de los denunciantes aseguró haber entregado 130.000 dólares entre mayo y octubre de 2025 sin recuperar un solo peso. Otra víctima afirmó haber invertido 350.000 dólares, aunque solo recibió pagos parciales durante los primeros tres meses.

El fiscal solicitó informes al Banco Central, ARCA y la Inspección General de Justicia (IGJ) para determinar la composición societaria de Avalon Capital Futures Investments. Además, la Justicia ordenó la inhibición general de bienes de los imputados y mantiene abierta la investigación para establecer si existieron más responsables.