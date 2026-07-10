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Shakira reveló el especial vínculo que la une a Kylian Mbappé y sorprendió con una infidencia

Shakira volvió a hacer público el cariño que siente por Kylian Mbappé en la previa del triunfo de Francia por 2 a 0 ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026.

10 jul 2026, 17:50
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En la previa del triunfo de Francia por 2 a 0 sobre Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, Shakira volvió a demostrar el cariño que siente por Kylian Mbappé. A través de sus redes sociales, la cantante colombiana le dedicó un sentido mensaje al delantero y reveló una curiosidad sobre la realización del videoclip de Dai Dai, el himno oficial del torneo que interpreta junto a Burna Boy.

La artista recordó el apoyo que recibió del capitán francés desde el comienzo del proyecto y contó que fue el primer jugador en aceptar participar de la producción audiovisual. "¿Sabían que el primer jugador que aceptó participar en mi video fue Mbappé? Kylian, te estaré eternamente agradecida", expresó. También le deseó éxitos a la selección de Francia y agradeció el cariño que siempre recibe del público de ese país.

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Las palabras de Shakira coincidieron con el gran presente del atacante, que continúa siendo uno de los máximos goleadores de la competencia junto a Lionel Messi. Frente a los marroquís volvió a ser determinante al convertir uno de los tantos del triunfo que clasificó a Les Bleus a las semifinales del certamen.

Sin embargo, sobre el final del encuentro se vivieron momentos de preocupación. Mbappé pidió el cambio luego de recibir un fuerte golpe en el tobillo derecho y las imágenes del delantero con hielo en la zona encendieron las alarmas entre los hinchas franceses.

Con el paso de las horas la incertidumbre se disipó. El futbolista fue visto caminando con normalidad y celebrando la clasificación junto a sus compañeros, por lo que todo indica que solo sufrió un traumatismo y que podrá estar a disposición para el próximo compromiso de Francia en busca de un lugar en la final.

Qué dijo Mbappé sobre su lesión en el Mundial 2026

Durante gran parte del encuentro frente a Marruecos, Kylian Mbappé fue el futbolista más desequilibrante de Francia. Si bien desperdició un penal en la primera parte, logró recuperarse y convirtió el gol que abrió el camino hacia la clasificación a las semifinales del Mundial 2026.

Sin embargo, cuando restaban poco más de diez minutos para el final, el delantero encendió las alarmas al solicitar el cambio tras sentir molestias en el tobillo derecho. La preocupación creció porque minutos antes había recibido una dura infracción de un rival, que obligó al cuerpo médico a atenderlo e incluso a colocarle hielo en la zona afectada mientras permanecía en el banco de suplentes.

Pese al susto inicial, la tranquilidad llegó una vez finalizado el partido. Mbappé celebró la victoria junto a sus compañeros sin mostrar dificultades para caminar o moverse sobre el campo de juego, una imagen que rápidamente llevó alivio al cuerpo técnico encabezado por Didier Deschamps.

Más tarde, el propio capitán francés confirmó que su salida estuvo relacionada con el golpe sufrido en el tobillo, aunque le restó importancia al episodio. Además, explicó que prefirió dejar su lugar porque entendió que Jean-Philippe Mateta estaba en mejores condiciones para afrontar los minutos finales del encuentro.

     

 

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