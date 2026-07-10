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El riesgo país cayó a 403 puntos y alcanzó su nivel más bajo desde 2018 tras el pago de deuda

El indicador elaborado por JP Morgan registró un nuevo mínimo durante la gestión de Javier Milei. Los ADR argentinos subieron hasta 6,7% en Wall Street, mientras que el Merval avanzó impulsado por las acciones bancarias.

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El indicador elaborado por JP Morgan registró un nuevo mínimo durante la gestión de Javier Milei. (Foto: archivo)

El indicador elaborado por JP Morgan registró un nuevo mínimo durante la gestión de Javier Milei. (Foto: archivo)

El riesgo país volvió a bajar este viernes y cerró en 403 puntos básicos, su nivel más bajo desde marzo de 2018. El descenso estuvo acompañado por una mejora en los activos argentinos, con subas en las acciones que cotizan en Wall Street y avances en la Bolsa porteña, en una jornada marcada por la actividad reducida debido al feriado puente.

Leé también El riesgo país perforó los 430 puntos y las acciones argentinas subieron hasta 4%
El lunes abrió la semana con una baja del riesgo país. (Foto: archivo).

El indicador elaborado por JP Morgan retrocedió entre uno y dos puntos respecto del cierre anterior y alcanzó un nuevo mínimo durante la gestión del Presidente Javier Milei. La última vez que había operado en niveles similares fue durante marzo y abril de 2018, cuando se ubicó en torno a los 400 puntos básicos.

El indicador elaborado por JP Morgan retrocedió entre uno y dos puntos respecto del cierre anterior y alcanzó un nuevo mínimo. (Foto: archivo)

El indicador elaborado por JP Morgan retrocedió entre uno y dos puntos respecto del cierre anterior y alcanzó un nuevo mínimo. (Foto: archivo)

Pago de deuda

La caída del riesgo país se produjo en una semana atravesada por la presentación del programa financiero para 2026 y 2027 y por el pago de deuda realizado por el Gobierno nacional. El jueves, el Tesoro canceló compromisos por unos US$ 4.300 millones con bonistas privados, en el marco de la reestructuración de deuda concretada en 2020.

En términos mensuales, el indicador acumula una baja de 5,4% durante julio. En tanto, en lo que va del año, el descenso alcanza el 29,4%.

Qué pasó en los mercados

Los activos argentinos también mostraron un desempeño positivo en Wall Street. Entre los ADR sobresalieron las entidades financieras, con alzas de 6,7% para Grupo Galicia y de 6,5% para BBVA. En contraste, Globant registró una caída superior al 4%.

En el mercado de renta fija, los bonos soberanos en dólares operaron con una baja marginal promedio de 0,1%. Los inversores esperan para los próximos días una mayor liquidez en el mercado local a partir de la reinversión de capital e intereses de los bonos Bonares y Globales, luego de los pagos efectuados por el Tesoro.

En la Bolsa de Buenos Aires, el índice S&P Merval avanzó 1,3%, también impulsado por el sector financiero. Las mayores subas correspondieron a BBVA, con un incremento de 5,3%, y a Grupo Galicia, que ganó 5%.

La actividad bursátil se desarrolló con limitaciones debido al feriado puente. Aunque no hubo atención bancaria, continuaron las operaciones de compra y venta de títulos públicos y privados con liquidación a 24 horas. En cambio, no se registró actividad en el mercado cambiario oficial ni en las operaciones de contado inmediato y caución.

La actividad bursátil se desarrolló con limitaciones debido al feriado puente. El dólar oficial del Banco Nación permaneció sin cambios en $1.510. (Foto: archivo)

La actividad bursátil se desarrolló con limitaciones debido al feriado puente. El dólar oficial del Banco Nación permaneció sin cambios en $1.510. (Foto: archivo)

En ese contexto, el dólar oficial del Banco Nación permaneció sin cambios en $1.510. La única referencia cambiaria provino del mercado informal, donde la divisa se negoció entre $1.500 para la compra y $1.520 para la venta.

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