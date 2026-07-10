El riesgo país cayó a 403 puntos y alcanzó su nivel más bajo desde 2018 tras el pago de deuda

Qué pasó en los mercados

Los activos argentinos también mostraron un desempeño positivo en Wall Street. Entre los ADR sobresalieron las entidades financieras, con alzas de 6,7% para Grupo Galicia y de 6,5% para BBVA. En contraste, Globant registró una caída superior al 4%.

En el mercado de renta fija, los bonos soberanos en dólares operaron con una baja marginal promedio de 0,1%. Los inversores esperan para los próximos días una mayor liquidez en el mercado local a partir de la reinversión de capital e intereses de los bonos Bonares y Globales, luego de los pagos efectuados por el Tesoro.

En la Bolsa de Buenos Aires, el índice S&P Merval avanzó 1,3%, también impulsado por el sector financiero. Las mayores subas correspondieron a BBVA, con un incremento de 5,3%, y a Grupo Galicia, que ganó 5%.

La actividad bursátil se desarrolló con limitaciones debido al feriado puente. Aunque no hubo atención bancaria, continuaron las operaciones de compra y venta de títulos públicos y privados con liquidación a 24 horas. En cambio, no se registró actividad en el mercado cambiario oficial ni en las operaciones de contado inmediato y caución.

La actividad bursátil se desarrolló con limitaciones debido al feriado puente. El dólar oficial del Banco Nación permaneció sin cambios en $1.510. (Foto: archivo)

En ese contexto, el dólar oficial del Banco Nación permaneció sin cambios en $1.510. La única referencia cambiaria provino del mercado informal, donde la divisa se negoció entre $1.500 para la compra y $1.520 para la venta.