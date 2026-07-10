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A los 79 años, Eduardo Costantini será papá otra vez: Elina Fernández confirmó que está embarazada

Elina Fernández anunció que espera su segundo hijo junto a Eduardo Costantini con un video de la ecografía.

10 jul 2026, 17:44
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A los 79 años, Eduardo Costantini será papá otra vez: Elina Fernández confirmó que está embarazada

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A los 79 años, Eduardo Costantini será papá otra vez: Elina Fernández confirmó que está embarazada

A los 79 años, Eduardo Costantini será papá otra vez: Elina Fernández confirmó que está embarazada

Elina Costantini anunció este viernes que está embarazada de su segundo hijo junto al empresario Eduardo Costantini. La noticia la compartió en sus historias de Instagram, donde se la veía a través de un estudio en el que se apreciaba al bebé de pocas semanas, acompañado de un emotivo mensaje: "Dios, sos grande. Gracias, gracias, gracias". De fondo se escuchaba a la profesional a cargo explicando que el embarazo transcurría con normalidad. En DDM (América TV) mostraron al aire lo que había compartido Elina en sus redes.

La pareja, que está junta hace ocho años, ya tuvo en 2024 a su primera hija, Kahlo Milagro, y en ese momento también había hecho pública la noticia por el mismo medio. A fines del año pasado, Elina había señalado que uno de sus mayores deseos era volver a ser madre. La confirmación surge en medio del escándalo que protagoniza el empresario con su expareja Teresa Costantini, quien lleva adelante una batalla legal para que Eduardo deje de usar el apellido con el que ella construyó su carrera artística, además de una presentación ante un tribunal eclesiástico para anular el matrimonio de 28 años que tuvieron.

Con la llegada de este nuevo integrante, la familia de Eduardo Costantini se agranda aún más: entre hijos de anteriores relaciones y esta nueva etapa con Elina, Kahlo y su futuro hermano o hermana tendrán siete hermanos y más de 30 sobrinos.

¿Cuál es el reclamo que Teresa le hace a Eduardo Costantini?

Teresa Costantini rompió el silencio a través de una carta abierta y volvió a poner sobre la mesa la disputa judicial que mantiene desde hace años con Eduardo Costantini, empresario y padre de sus cinco hijos. El detonante fue doble: una demanda para que deje de usar el apellido con el que firmó toda su carrera artística y, al mismo tiempo, un pedido de nulidad del matrimonio religioso que los unió durante casi tres décadas.

"Tengo 76 años, cuarenta de carrera artística y un apellido con el que firmé cada película, cada obra, cada guión. Hoy enfrento una demanda para que deje de usarlo", arrancó Teresa, y agregó que esos cuarenta años de trabajo firmado con ese nombre son su propio argumento, ya que los créditos de sus películas, los programas de sus obras y los registros de la compañía y la fundación que fundó seguirán existiendo más allá de lo que resuelva la Justicia. El conflicto por el apellido había salido a la luz en 2023, cuando trascendió que habría sido Elina, la actual pareja del empresario, quien lo habría impulsado a avanzar con ese reclamo.

El segundo frente es el que más la golpea: la nulidad de su matrimonio religioso. "Además de la batalla por el apellido, tengo otra en el tribunal eclesiástico para anular mi matrimonio ya que él alega 'falta de madurez al casarnos'. Una unión que duró 28 años, cinco hijos concebidos, buscados, criados", disparó, cuestionando esa versión teniendo en cuenta que hasta renovaron sus votos al cumplir las bodas de plata. Eduardo Costantini no respondió públicamente hasta el momento.

     

 

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