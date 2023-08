Exclusivo A24 | Habló el papá de Morena: "No tengo palabras, mi hija no está más"

"Estoy enojado con la familia, la madre no existe acá. Fui padre solo. Como pude me manejé. Me separé de la madre hace tiempo, siempre tuve problemas. La madre que hoy la ven, no existe. No sé dónde está, dónde anda. Vino hace 15 días, me sacó a Morena y ni siquiera andaba con ella", denunció.

"La busqué por todos lados a mi hija y ahora la tengo que recibir en un cajón", expresó dolorido Hugo. " No sabía que iba sola a la escuela", se lamentó.

nena lanús morena 11 años.jpg A Morena, niña de 11 años, la mataron dos motochorros en la mañana de este jueves en Lanús. (Foto: archivo)

¿Cómo fue el asesinato de Morena?

El hecho ocurrió minutos antes de las 7.30 de esta mañana, cuando la víctima de 11 años, identificada como Morena Domínguez, fue asaltada cuando llegaba a la Escuela Almafuerte N° 60, en la calle Molinedo al 3500.

La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad que ahora es clave para intentar identificar a los autores del hecho en el marco de una causa que, según las fuentes, terminará caratulada como homicidio.

En el video se observa que Morena cae al asfalto cuando es abordada por los dos motochorros, tras lo cual el que viajaba como acompañante se baja para agarrar alguna de sus pertenencias y luego vuelve a abordar el vehículo para escapar.

Una persona intenta correr a los delincuentes, pero logran escapar del lugar a toda velocidad.

Fuentes policiales indicaron que, en la caída, la chica se golpeó en la cabeza y que ello pudo tener relación con el cuadro que presentaba cuando llegó la ambulancia.

El SAME la trasladó al Hospital Evita, donde falleció a 20 minutos de ingresar en el lugar, según informó Diego Kravetz, secretario de Seguridad del municipio.

El caso es investigado por la fiscal Silvia Busano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús-Avellaneda, quien se encontraba esta mañana en el lugar del hecho impartiendo las directivas de la investigación.