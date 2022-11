Exclusivo A24-GPS | El sobrino de Julio Bárbaro fue víctima de extorsión policial: "Me armaron una causa"

Embed

Y continuó relatando: "En la comisaría esperé un rato largo y nadie me explicaba nada. En un momento quise salir porque me sentía incómodo y me dijeron ´no podés salir, quédate adentro. Estás detenido.´ Ahí ya me asuste y le mande un mensaje a mi mujer".

"Después me hicieron entrar a un cuartito en el fondo y me hicieron dejar todas mis pertenencias y me mandan a un calabozo", contó Facundo.

Abuso de autoridad policial: el relato de la víctima

Asimismo, dijo en el programa que habitualmente conduce el periodista Rolando Graña, "me acusaron de haber robado la camioneta a mano armada con privación ilegítima de la libertad a su dueño".

"Adentro del calabozo la pasé re mal, otros presos me empezaron a hostigar. Me insultaron, me pedían la ropa, la camisa, las zapatillas. Luego me tiraron cosas, me orinaron", sostuvo el sobrino de Julio Bárbaro.

Y finalizó: "Cómo nos podés ayudar, me dijeron los policías... ¿Cuánto tenes? Me volvieron a preguntar y les dije que les podía conseguir algo más que $60.000". Y fue así como desde la comisaría le dieron las llaves de su vehículo y Facundo se retiró manejando su camioneta en busca de más dienero.

Una vez alejando, la víctima llamó al 911 para hacer la denuncia de lo sucedido.