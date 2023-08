Exclusivo A24 | Habló por primera vez Nicol Chamorro, la primera detenida en el caso de Fernando Pérez Algaba

Embed

Al ser consultada por si sigue viviendo en su casa desde que salió de la cárcel, contestó "no tengo casa".

"Yo estuve presa injustamente. A mí los 22 días que estuve ahí, ¿quién me los va a pagar?. Encima estoy en situación de calle", afirmó Nicol.

Y agregó "yo soy inocente desde el primer momento. Por la sexualidad mía se pensaron que no iba a hacer justicia".

Se trata de la primera sospechosa arrestada en el marco del expediente. Según la investigación, la mujer de 35 años había robado tiempo atrás la valija roja en la que estaban las extremidades de la víctima, motivo por el cual quedó a disposición de las autoridades.

Al referirse a su hermano dijo "estoy dolida que mi propia familia, mi propia sangre me haya metido en esto. Toda mi vida fui sufrida. Que me hagan esto es muy injusto"

Embed

"Si no fuera por gente que me quiere mucho y me puso estos abogados, yo estaría lavada, planchada y anda a saber donde", agregó Chamorro.

Chamorro quedó vinculada a la causa luego del hallazgo de parte del cuerpo de Pérez Algaba en una valija, donde se halló documentación de dos hombres que resultaron ser los hermanos de la sospechosa. Ellos la acusaron de haber robado esa maleta.

Por la zona que encontraron a Pérez Algaba sostuvo "Ahí vive mi hermano pastor que tiene una iglesia".