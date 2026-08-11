Tini Stoessel confirmó su boda con Rodrigo De Paul y compartió la intimidad de los preparativos

Ya en París, Tini compartió la previa junto a su amiga Carito, entre momentos cotidianos, risas y preparativos. Recién llegada, contó: “Estoy en París. Primera prueba de vestido. Estoy superemocionada. Me acabo de despertar”.

Aunque todavía creía que la cita sería principalmente para conocer telas y avanzar con algunas decisiones, la cantante dejó claro que este viaje representa mucho más que una simple prueba: es el comienzo concreto de uno de los momentos más importantes de su vida.

Quiénes quedarían afuera de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

A pocos meses de que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul celebren su boda, comenzaron a circular rumores sobre un inesperado conflicto familiar que podría alterar los planes. La pareja ya tiene fecha confirmada: el 19 de diciembre en el Dock Haras, una exclusiva estancia de Exaltación de la Cruz. Mientras avanzan los preparativos, una noticia inesperada sacudió al mundo del espectáculo.

En los últimos días, Paula Varela, periodista de América TV, había mencionado que la cantante estaría distanciada de sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Pero este jueves, en La mañana con Moria (El Trece), Gustavo Méndez aportó más datos sobre la interna y dio a conocer una versión que vincula directamente al casamiento de la artista y el futbolista.

Según Méndez, la información que recibió es contundente: “Tini está peleada con sus padres y en este momento se encuentra de vacaciones en París. A mí me llegó una información exclusiva que es tremenda: me dicen que Alejandro y Mariana no estarían invitados a su casamiento con Rodrigo de Paul, que es el 19 de diciembre”. Además, recordó que la ceremonia se realizará en una estancia de Exaltación de la Cruz, un lugar elegido por otras figuras del ambiente, y que la organización estará a cargo de la reconocida wedding planner Bárbara Diez, expareja de Horacio Rodríguez Larreta.

Aunque las invitaciones aún no fueron enviadas de manera oficial, el periodista aclaró que los más cercanos ya estarían al tanto de la situación. “Todavía no se mandaron las tarjetas de invitación, pero están avisados”, señaló en el programa.

Por último, Méndez se refirió al trasfondo del supuesto distanciamiento entre Tini y sus padres. Según explicó, la cantante tendría la intención de cambiar la forma en que se maneja su carrera y sus ingresos.

“Quiere buscar otro representante y está pasando algo parecido a lo que le sucedió al Kun Agüero, que es que quiere modificar quién maneja todo su dinero”, concluyó el periodista, al detallar la versión que circula sobre la interna familiar de la artista.