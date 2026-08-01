Geriátrico del horror: el acusado de agredir a adultas mayores se negó a declarar y pedirán su excarcelación

El fiscal explicó además que, durante la audiencia, el imputado únicamente se refirió a una de las acusaciones. “Dijo que no había amenazado a su excompañera y después decidió no responder preguntas de la fiscalía”, señaló Russo.

La investigación se inició a partir de registros audiovisuales que expusieron presuntos episodios de violencia dentro del establecimiento geriátrico. (Foto: captura de video)

Los videos que originaron la causa

La investigación se inició a partir de registros audiovisuales que expusieron presuntos episodios de violencia dentro del establecimiento geriátrico.

Según consta en la causa, las imágenes muestran al trabajador mientras agrede verbalmente a dos mujeres mayores y las somete a situaciones de maltrato. En uno de los videos también se observan presuntas agresiones físicas contra una de las residentes mientras recibía asistencia para alimentarse.

Tras conocerse el contenido de las grabaciones, las autoridades del geriátrico realizaron la denuncia correspondiente y el empleado fue desvinculado de sus funciones.

La detención y las pruebas bajo análisis

Russo indicó que la solicitud de detención fue presentada el jueves y recibió la autorización judicial al día siguiente. Posteriormente, efectivos policiales localizaron al acusado en el domicilio donde se encontraba alojado y concretaron su arresto.

Durante el procedimiento se secuestró su teléfono celular, que será sometido a peritajes para determinar si contiene elementos de interés para la investigación.

Mientras la fiscalía avanza con la recolección de pruebas, la defensa oficial del acusado ya anticipó que solicitará su excarcelación en las próximas horas.