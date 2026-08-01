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Avanza la investigación

Geriátrico del horror: el acusado de agredir a adultas mayores se negó a declarar y pedirán su excarcelación

Nicolás Gastón Cichero fue imputado por lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas. El hombre rechazó haber intimidado a una excompañera que denunció los hechos, pero optó por no responder preguntas ante la fiscalía.

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Nicolás Gastón Cichero fue imputado por lesiones graves agravadas por violencia de género

Nicolás Gastón Cichero fue imputado por lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas. (Foto: archivo)
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La causa investiga una serie de presuntas agresiones ocurridas en el geriátrico David, ubicado sobre la calle Rivadavia al 4000. El caso tomó notoriedad pública luego de que se difundieran videos en los que se observa al acusado insultar, hostigar y maltratar a dos residentes del hogar.

Las acusaciones que enfrenta

Durante una rueda de prensa, Russo confirmó que la imputación contra Cichero incluye los delitos de lesiones graves agravadas en contexto de violencia de género, coacción y amenazas.

De acuerdo con la calificación legal establecida por la fiscalía, el acusado enfrenta una pena en expectativa que va desde los tres hasta los 16 años de prisión en caso de ser condenado.

El fiscal explicó además que, durante la audiencia, el imputado únicamente se refirió a una de las acusaciones. “Dijo que no había amenazado a su excompañera y después decidió no responder preguntas de la fiscalía”, señaló Russo.

La investigaci&oacute;n se inici&oacute; a partir de registros audiovisuales que expusieron presuntos episodios de violencia dentro del establecimiento geri&aacute;trico. (Foto: captura de video)

La investigación se inició a partir de registros audiovisuales que expusieron presuntos episodios de violencia dentro del establecimiento geriátrico. (Foto: captura de video)

Los videos que originaron la causa

La investigación se inició a partir de registros audiovisuales que expusieron presuntos episodios de violencia dentro del establecimiento geriátrico.

Según consta en la causa, las imágenes muestran al trabajador mientras agrede verbalmente a dos mujeres mayores y las somete a situaciones de maltrato. En uno de los videos también se observan presuntas agresiones físicas contra una de las residentes mientras recibía asistencia para alimentarse.

Tras conocerse el contenido de las grabaciones, las autoridades del geriátrico realizaron la denuncia correspondiente y el empleado fue desvinculado de sus funciones.

La detención y las pruebas bajo análisis

Russo indicó que la solicitud de detención fue presentada el jueves y recibió la autorización judicial al día siguiente. Posteriormente, efectivos policiales localizaron al acusado en el domicilio donde se encontraba alojado y concretaron su arresto.

Durante el procedimiento se secuestró su teléfono celular, que será sometido a peritajes para determinar si contiene elementos de interés para la investigación.

Mientras la fiscalía avanza con la recolección de pruebas, la defensa oficial del acusado ya anticipó que solicitará su excarcelación en las próximas horas.

En pocas palabras

  • Detenido: Nicolás Gastón Cichero, trabajador de un geriátrico, se negó a declarar ante la fiscalía por presuntas agresiones a adultas mayores.
  • Imputación: Enfrenta cargos por lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas, con una pena en expectativa de 3 a 16 años.
  • Evidencia: La causa se inició por videos que muestran al acusado maltratando verbal y presuntamente físicamente a residentes del geriátrico en Mar del Plata.
Resumen generado por Thinkindot AI
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