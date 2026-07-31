Detuvieron al acusado de golpear y maltratar a adultos mayores en un geriátrico

Además, fue imputado por coacción, en relación con otro episodio que habría tenido como víctima a otra mujer alojada en el geriátrico. La investigación sumó un tercer delito luego de que una empleada del hogar denunciara haber recibido amenazas telefónicas por parte del acusado.

Según la denuncia, la mujer fue intimidada después de advertir las lesiones que presentaba una de las residentes y revisar, junto con la propietaria del establecimiento, las cámaras de seguridad que permitieron descubrir las agresiones. Ese nuevo testimonio fue incorporado al expediente y motivó que el fiscal ampliara la imputación por el delito de amenazas.

El empleado quedó imputado por lesiones graves, coacción y amenazas. (Foto: captura)

Declarará este sábado ante la Fiscalía

El acusado permanece alojado en la Alcaidía Penitenciaria de Batán y está previsto que este sábado sea trasladado a los Tribunales de Mar del Plata para prestar declaración indagatoria ante el fiscal Carlos Russo por los tres hechos que se le atribuyen.

La investigación continúa con la recolección de nuevas pruebas y no se descarta que puedan surgir otras denuncias vinculadas al funcionamiento del establecimiento.

El geriátrico fue clausurado de manera provisoria

En paralelo con la causa penal, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dispuso la clausura preventiva del hogar para adultos mayores "David", al constatar que no había completado los trámites necesarios para renovar su habilitación.

No obstante, las autoridades informaron que no fue necesario trasladar a los residentes, quienes continúan alojados en el lugar bajo supervisión mientras se resuelve la situación administrativa del establecimiento.