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Detuvieron al acusado de golpear y maltratar a adultos mayores en un geriátrico

El empleado quedó imputado por lesiones graves, coacción y amenazas tras la difusión de los videos que mostraron las agresiones a residentes del hogar "David".

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Detuvieron al acusado de golpear y maltratar a adultos mayores en un geriátrico. (Foto: Policía)

Detuvieron al acusado de golpear y maltratar a adultos mayores en un geriátrico. (Foto: Policía)

El empleado acusado de maltratar y golpear a adultos mayores en el geriátrico "David", de Mar del Plata, fue detenido este viernes por orden judicial. La aprensión se dio en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía N° 7, a cargo del fiscal Carlos Russo.

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El hombre golpea con una cuchara a la mujer mientras le da de comer. (Foto: captura)

La causa avanzó luego de la difusión de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento, donde se observa al trabajador ejerciendo violencia física y verbal contra varios residentes. Con la incorporación de nuevas pruebas y testimonios, la Justicia amplió la imputación y ordenó su arresto.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), que detuvieron al sospechoso en un domicilio tras el pedido formulado por la fiscalía y autorizado por el Juzgado de Garantías.

De acuerdo con la investigación, el hombre enfrenta tres imputaciones. La primera corresponde al delito de lesiones graves agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, por la agresión a una residente mientras la asistía durante la alimentación.

Además, fue imputado por coacción, en relación con otro episodio que habría tenido como víctima a otra mujer alojada en el geriátrico. La investigación sumó un tercer delito luego de que una empleada del hogar denunciara haber recibido amenazas telefónicas por parte del acusado.

Según la denuncia, la mujer fue intimidada después de advertir las lesiones que presentaba una de las residentes y revisar, junto con la propietaria del establecimiento, las cámaras de seguridad que permitieron descubrir las agresiones. Ese nuevo testimonio fue incorporado al expediente y motivó que el fiscal ampliara la imputación por el delito de amenazas.

El empleado qued&oacute; imputado por lesiones graves, coacci&oacute;n y amenazas. (Foto: captura)

El empleado quedó imputado por lesiones graves, coacción y amenazas. (Foto: captura)

Declarará este sábado ante la Fiscalía

El acusado permanece alojado en la Alcaidía Penitenciaria de Batán y está previsto que este sábado sea trasladado a los Tribunales de Mar del Plata para prestar declaración indagatoria ante el fiscal Carlos Russo por los tres hechos que se le atribuyen.

La investigación continúa con la recolección de nuevas pruebas y no se descarta que puedan surgir otras denuncias vinculadas al funcionamiento del establecimiento.

El geriátrico fue clausurado de manera provisoria

En paralelo con la causa penal, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dispuso la clausura preventiva del hogar para adultos mayores "David", al constatar que no había completado los trámites necesarios para renovar su habilitación.

No obstante, las autoridades informaron que no fue necesario trasladar a los residentes, quienes continúan alojados en el lugar bajo supervisión mientras se resuelve la situación administrativa del establecimiento.

En pocas palabras

  • Detuvieron al acusado: Fue imputado por lesiones graves, coacción y amenazas tras difundirse videos de maltrato en el geriátrico "David".
  • Investigación y Pruebas: Cámaras de seguridad y testimonios ampliaron la imputación contra el empleado.
  • Clausura Preventiva: El hogar "David" fue cerrado provisoriamente por falta de habilitación, aunque los residentes permanecen supervisados.
Resumen generado por Thinkindot AI
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