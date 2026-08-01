Horror: detuvieron a un hombre acusado de matar a golpes a su hijo de 12 años

El examen médico preliminar determinó que el niño presentaba traumatismo en el tabique nasal, abundante sangrado y un importante edema en la parte derecha del rostro, lesiones compatibles con una violenta agresión. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia para establecer con precisión la causa de la muerte.

Néstor Godoy confesó haber asesinado a golpes a su hijo de 12 años. (Foto: Instagram/ness.bajo)

El padre quedó detenido

Según informaron fuentes policiales, el padre del menor, Néstor Rubén Godoy, de 41 años, se presentó ante los efectivos y manifestó haber sido el responsable de la muerte de su hijo. No obstante, esa declaración deberá ser ratificada ante la Justicia para que tenga validez legal dentro del expediente.

Tras el hallazgo, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 de Lomas de Zamora, especializada en Violencia Familiar y de Género, ordenó la inmediata detención del sospechoso y dispuso la intervención de la Policía Científica para realizar las pericias en la escena del crimen.

La investigación

De acuerdo con las primeras averiguaciones, Nahuel Benjamín Godoy tenía diagnóstico de autismo, dato que fue aportado por familiares ante los investigadores. Además, trascendió que la madre del niño reside en el partido de Lanús y que el régimen de visitas establecía que el menor permanecía con su padre desde los viernes hasta los domingos.

La causa fue caratulada en una primera instancia como homicidio, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para reconstruir cómo ocurrió el crimen. En las próximas horas, el acusado será indagado por la Justicia, que buscará esclarecer las circunstancias del hecho y determinar su eventual responsabilidad penal.