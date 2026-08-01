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Horror: detuvieron a un hombre acusado de matar a golpes a su hijo de 12 años

El niño fue encontrado sin vida en una vivienda de Rafael Calzada. El padre quedó detenido tras admitir ante la Policía que era el responsable del crimen.

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El crimen ocurrió en un domicilio de la calle Río Negro en Rafael Calzada. (Foto: Google)

El crimen ocurrió en un domicilio de la calle Río Negro en Rafael Calzada. (Foto: Google)

Un hombre de 41 años fue detenido en la localidad bonaerense de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, acusado de haber asesinado a su hijo de 12 años dentro de su vivienda. La víctima fue hallada sin vida sobre una cama y presentaba graves lesiones en el rostro.

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Luciana Ojeda tenía 36 años y contaba con un botón antipánico por una denuncia a una ex pareja. (Foto: redes sociales)

El dramático episodio fue descubierto este sábado por la mañana, cuando un llamado al 911 alertó sobre un posible fallecimiento en una propiedad ubicada sobre Río Negro al 1800, entre Tomás Nother y Leonardo Rosales.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Tercera de Almirante Brown fueron recibidos por la dueña de la vivienda ubicada al frente del terreno, una mujer de 80 años y madre del sospechoso.

La mujer condujo a los policías hasta la casa ubicada en el fondo del lote, donde encontraron al menor, identificado como Nahuel Benjamín Godoy, acostado sobre una cama y sin signos vitales.

El examen médico preliminar determinó que el niño presentaba traumatismo en el tabique nasal, abundante sangrado y un importante edema en la parte derecha del rostro, lesiones compatibles con una violenta agresión. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia para establecer con precisión la causa de la muerte.

N&eacute;stor Godoy confes&oacute; haber asesinado a golpes a su hijo de 12 a&ntilde;os. (Foto: Instagram/ness.bajo)

Néstor Godoy confesó haber asesinado a golpes a su hijo de 12 años. (Foto: Instagram/ness.bajo)

El padre quedó detenido

Según informaron fuentes policiales, el padre del menor, Néstor Rubén Godoy, de 41 años, se presentó ante los efectivos y manifestó haber sido el responsable de la muerte de su hijo. No obstante, esa declaración deberá ser ratificada ante la Justicia para que tenga validez legal dentro del expediente.

Tras el hallazgo, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 de Lomas de Zamora, especializada en Violencia Familiar y de Género, ordenó la inmediata detención del sospechoso y dispuso la intervención de la Policía Científica para realizar las pericias en la escena del crimen.

La investigación

De acuerdo con las primeras averiguaciones, Nahuel Benjamín Godoy tenía diagnóstico de autismo, dato que fue aportado por familiares ante los investigadores. Además, trascendió que la madre del niño reside en el partido de Lanús y que el régimen de visitas establecía que el menor permanecía con su padre desde los viernes hasta los domingos.

La causa fue caratulada en una primera instancia como homicidio, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para reconstruir cómo ocurrió el crimen. En las próximas horas, el acusado será indagado por la Justicia, que buscará esclarecer las circunstancias del hecho y determinar su eventual responsabilidad penal.

En pocas palabras

  • Crimen en Rafael Calzada: Detuvieron a un hombre de 41 años acusado de matar a golpes a su hijo de 12 años.
  • Hallazgo del menor: El niño fue encontrado sin vida en una vivienda con graves lesiones en el rostro.
  • Confesión del padre: El hombre se presentó ante la policía y admitió ser el responsable del crimen.
Resumen generado por Thinkindot AI
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