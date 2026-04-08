Fentanilo y propofol: quien es la residente que reconoció que robaba medicamentos del Hospital Rivadavia

En las últimas horas, la Justicia ordenó allanamientos en dos propiedades vinculadas a la médica: un departamento ubicado sobre la avenida Santa Fe al 5300, en la Ciudad de Buenos Aires, y una vivienda en el country Santa Bárbara, en Tigre.

Si bien en los procedimientos no se encontraron medicamentos, los investigadores secuestraron un celular y una tablet que podrían aportar información clave para avanzar en la causa. El análisis de estos dispositivos podría ser determinante para reconstruir la posible red de distribución y consumo de los fármacos.

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La confesión: consumo y robo de medicamentos

Durante una reunión con autoridades hospitalarias y representantes de la Asociación de Anestesia, Leclercq reconoció haber utilizado medicamentos del hospital para consumo personal. En su declaración, detalló que consumía tanto sustancias recreativas, previas a su ingreso a la residencia, como drogas de uso habitual en el ámbito quirúrgico.

Entre ellas mencionó propofol, ketamina, fentanilo y midazolam, y confirmó que estas últimas fueron sustraídas del Hospital Rivadavia, aunque aseguró que el consumo se realizaba fuera del ámbito institucional.

Además, relató que consumió propofol en una oportunidad junto a Alejandro Zalazar, con quien mantenía una relación de amistad tras haber compartido la residencia.

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Historial de consumo y últimos registros

La médica también brindó precisiones sobre su historial reciente. Indicó que dejó de consumir drogas del quirófano en septiembre de 2025 y que la última vez que utilizó sustancias recreativas, como cocaína y micropunto, fue en enero de 2026, durante un viaje a Colombia junto a Lanusse.

Estos datos son considerados relevantes por los investigadores para delimitar el período en el que habría operado el circuito de desvío de medicamentos.

Cómo sigue la causa

A pesar de la relevancia de su testimonio, Leclercq no fue imputada hasta el momento. La causa tiene como principales acusados a Hernán Boveri, anestesiólogo del Hospital Italiano, y a Delfina Lanusse, ambos vinculados a encuentros donde, según la investigación, se utilizaban estos fármacos en contextos recreativos bajo la modalidad de “viajes controlados”.

El expediente, que se originó tras la muerte de Zalazar, continúa avanzando con nuevas pruebas y testimonios que buscan determinar el alcance de las irregularidades en el manejo de medicamentos sensibles dentro del sistema de salud.