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Claudio Barrelier y otros cinco imputados irán a juicio por el femicidio de Agostina Vega

El principal imputado permanece detenido con prisión preventiva en Córdoba y, por la gravedad de los cargos que enfrenta, podría ser condenado a prisión perpetua.

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Claudio Barrelier y otros cinco imputados irán a juicio por el femicidio de Agostina Vega. (Foto: archivo)

Claudio Barrelier y otros cinco imputados irán a juicio por el femicidio de Agostina Vega. (Foto: archivo)

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, pidió la elevación a juicio de la causa contra Claudio Barrelier, señalado como el principal acusado, y otras cinco personas imputadas por encubrimiento. El principal sospechoso permanece detenido con prisión preventiva y, por la gravedad de los cargos que enfrenta, podría ser condenado a prisión perpetua.

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El abogado Carlos Nayi, representante de la mamá de Agostina, confirmó la novedad a la prensa y explicó que la elevación a juicio implica que la investigación ya reunió las pruebas necesarias para que el caso sea debatido ante una Cámara del Crimen.

Barrelier se encuentra con prisión preventiva y está imputado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con femicidio triplemente calificado por mediar un contexto de género, por criminis causa y por alevosía. Debido a la gravedad de la acusación, en caso de ser declarado culpable podría recibir una condena a prisión perpetua.

Además de Barrelier, llegarán a juicio Soledad Andreani, Osvaldo Fassetta, Matías Córdoba, Eugenia Ludmila Ascarruz y Marianela Palmero, esposa del principal acusado. Los cinco están imputados por encubrimiento doblemente calificado. “Fueron los que actuaron como herramienta de trabajo para encubrir a este impostor, a este depredador”, sostuvo Nayi en TN al referirse al rol que, según la acusación, tuvieron después del crimen.

Caludio Barrelier, Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta, entre los principales imputados. (Foto: archivo)

Caludio Barrelier, Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta, entre los principales imputados. (Foto: archivo)

El abogado estimó que, si no surgen inconvenientes, el juicio podría comenzar a fines de 2026 o principios de 2027, aunque aclaró que la fecha definitiva dependerá de la Oficina de Gestión de Audiencias.

La denuncia previa contra Claudio Barrelier que quedó bajo la lupa

Nayi también puso el foco en un episodio anterior que involucró a Barrelier y que, según explicó, aparece contemplado en la elevación a juicio.

Se trata de la denuncia de otra víctima, una menor que sobrevivió a un ataque, por la que el acusado estuvo detenido durante apenas 15 días el año pasado. En ese expediente había sido acusado de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con privación ilegítima de la libertad calificada, con el abuso en grado de tentativa.

“Recuperó la libertad el año pasado en 15 días. Eso había sido con otra nena, otra víctima que salvó providencialmente la vida”, remarcó Nayi. El abogado cuestionó que el acusado haya recuperado la libertad en aquella oportunidad y sostuvo que, si se hubiera actuado de otra manera, el femicidio de Agostina podría haberse evitado.

En pocas palabras

  • Causa judicial: Elevaron a juicio la causa por femicidio de Agostina Vega contra Claudio Barrelier y cinco imputados.
  • Acusación principal: Barrelier enfrenta cargos por abuso sexual y femicidio triplemente calificado, arriesgando prisión perpetua.
  • Otros imputados: Cinco personas más serán juzgadas por encubrimiento agravado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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