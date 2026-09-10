Claudio Barrelier y otros cinco imputados irán a juicio por el femicidio de Agostina Vega

Caludio Barrelier, Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta, entre los principales imputados. (Foto: archivo)

El abogado estimó que, si no surgen inconvenientes, el juicio podría comenzar a fines de 2026 o principios de 2027, aunque aclaró que la fecha definitiva dependerá de la Oficina de Gestión de Audiencias.

La denuncia previa contra Claudio Barrelier que quedó bajo la lupa

Nayi también puso el foco en un episodio anterior que involucró a Barrelier y que, según explicó, aparece contemplado en la elevación a juicio.

Se trata de la denuncia de otra víctima, una menor que sobrevivió a un ataque, por la que el acusado estuvo detenido durante apenas 15 días el año pasado. En ese expediente había sido acusado de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con privación ilegítima de la libertad calificada, con el abuso en grado de tentativa.

“Recuperó la libertad el año pasado en 15 días. Eso había sido con otra nena, otra víctima que salvó providencialmente la vida”, remarcó Nayi. El abogado cuestionó que el acusado haya recuperado la libertad en aquella oportunidad y sostuvo que, si se hubiera actuado de otra manera, el femicidio de Agostina podría haberse evitado.