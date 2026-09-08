Femicidio de Agostina Vega: el principal acusado rompió el silencio y dio una nueva versión

Los principales detenidos por el crimen de Agostina Vega. (Foto: archivo)

Uno de los puntos centrales de la nueva declaración es que Barrelier admitió formalmente que Agostina ingresó a su vivienda de Juan del Campillo 878 la noche en que desapareció. La adolescente había llegado hasta la zona en un remise y según la reconstrucción judicial, Barrelier la esperaba cerca de su domicilio, completó el dinero que faltaba para pagar el viaje y luego caminó junto a ella hasta la propiedad.

“Él la busca, le paga lo que le faltaba del remis y la acompaña caminando. Ingresan al domicilio, están cuarenta minutos dentro del domicilio, entre treinta y cuarenta minutos”, explicó Argüello. A partir de ese momento, las versiones de la defensa y la Fiscalía se separan por completo.

Barrelier sostuvo que mientras estaban en la vivienda Agostina recibió una llamada de una mujer que, según él, podría haber sido su madre. Luego aseguró que ambos salieron de la casa y encontraron un Volkswagen Gol rojo esperando en la calle. De acuerdo con su declaración, vio a la adolescente subir al vehículo y retirarse del lugar.

El auto rojo y la contradicción con la hipótesis de la Fiscalía

La versión del Volkswagen Gol rojo no apareció por primera vez en esta declaración. Durante la búsqueda de Agostina, Barrelier ya le había contado una historia similar a Gabriel Vega, padre de la adolescente, cuando este lo enfrentó para preguntarle qué había ocurrido con su hija.

La conversación fue grabada por el padre e incorporada posteriormente al expediente. En aquella oportunidad, el acusado aseguró que Agostina se había marchado en un Volkswagen Gol rojo y negó saber qué había ocurrido después.

La casa de Claudio Barrelier, donde habrían asesinado a Agostina Vega. (Foto: archivo)

Ahora, más de tres meses después del crimen y mientras permanece detenido con prisión preventiva, Barrelier formalizó esa misma versión ante el fiscal Garzón. La hipótesis choca con la reconstrucción de los investigadores, quienes consideran que la adolescente entró a la casa a las 22.55 y no volvió a salir con vida.

La versión sobre una supuesta deuda por drogas

Durante su declaración, Barrelier también sostuvo que detrás de la desaparición y muerte de Agostina habría existido una deuda relacionada con drogas.

Según explicó su abogado, el acusado apuntó a un conflicto que involucraría a Melisa Heredia y Osvaldo Fassetta. “La declaración de él comienza desde que estaban en un partido de fútbol, de las comunicaciones que ella tuvo, de amenazas, de plata que debía por drogas. Se habló de todo”, manifestó Argüello.

Consultado específicamente sobre si la hipótesis era que Agostina había sido asesinada por una deuda vinculada con drogas, respondió: “Debían plata, exactamente”.

El defensor aseguró además que Barrelier no integraba ninguna organización dedicada al narcotráfico y sostuvo que habría tomado conocimiento del supuesto conflicto recién aquel día. La Justicia, sin embargo, deberá determinar ahora si esta versión encuentra algún sustento en las comunicaciones y el resto de las pruebas incorporadas al expediente.

Femicidio de Agostina Vega. (Foto: archivo)

El audio que Agostina Vega envió antes de desaparecer

Barrelier también negó haber utilizado como engaño una supuesta sorpresa que Agostina prepararía para su madre. Poco antes de salir, la adolescente había enviado un audio a sus amigas en el que explicaba: “Tengo que ir con el novio de mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar”.

La defensa también mencionó a Franco, un adolescente con quien Agostina había mantenido una relación, y sostuvo que se había instalado la versión de que la joven se encontraría con él. Sin embargo, el propio abogado de Barrelier reconoció que el joven estaba detenido aquella noche y recién recuperó la libertad durante la madrugada.

Las pruebas contra el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega

Para la Fiscalía, Barrelier engañó a Agostina para conseguir que fuera hasta su casa, aprovechándose de la relación de confianza que había construido con la adolescente por haber sido pareja de su madre. La acusación sostiene que, una vez dentro de la propiedad, abusó sexualmente de la adolescente y posteriormente la asesinó para evitar que pudiera denunciarlo.

La investigación también considera que el cuerpo fue desmembrado dentro de la vivienda y permaneció allí hasta que Barrelier consiguió el Ford Ka negro de Soledad Andreani. Siempre de acuerdo con la reconstrucción judicial, el lunes 25 de mayo habría utilizado ese vehículo para trasladar los restos hasta un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, donde fueron enterrados.

Entre los elementos reunidos por los investigadores se encuentran rastros de sangre detectados con Luminol dentro de la casa de Cofico, cámaras de seguridad, comunicaciones telefónicas y movimientos de los involucrados durante las horas posteriores a la desaparición. La defensa de Barrelier pidió además realizar careos con Melisa Heredia y Osvaldo Fassetta.