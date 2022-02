Fue violada en Qatar, la Justicia la consideró "infiel" y la condenó

“El 6 de junio de 2021 me encontraba trabajando en Qatar como economista conductual en el Supreme Committee for Delivery and Legacy, entidad responsable de organizar el Mundial de 2022. Esa noche, un conocido, que consideré amigo, de la comunidad latina en Doha, se metió a mi departamento en la noche, mientras yo dormía”, comenzó contando Paola sobre el dramático momento que vivió.