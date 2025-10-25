Triple crimen narco: cuáles fueron las revelaciones de un testigo clave que expuso a la mujer de Sotacuro

“Eran una pareja que nunca se despegaba. Ella sabía todo: lo del robo de la droga, las muertes y hasta las relaciones de su marido con otras mujeres”, detalla uno de los testimonios incorporados a la causa.

La Justicia detuvo a Mónica Débora Mujica, pareja de Lázaro Víctor Sotacuro.

Los declarantes también afirmaron que Mujica se mostraba orgullosa del negocio narco, llegando a decir que gracias a eso “tenían para comer, su carro y su casita”. Además, aseguraron que tanto ella como Sotacuro consumían drogas.

La nueva detenida y los cargos en su contra

Tras estos testimonios, la Unidad Fiscal de Homicidios de La Matanza ordenó la detención de Mujica, llevada a cabo por la DDI en las últimas horas.

La mujer fue imputada por privación ilegal de la libertad, homicidio agravado y concurso premeditado de dos o más personas, todos vinculados a la actividad narco de la banda del Bajo Flores. Con esta detención, la causa suma un nuevo capítulo que refuerza la hipótesis de que los femicidios estuvieron directamente relacionados con un ajuste de cuentas por drogas.

Un nuevo sospechoso: “El Señor Jota”

En paralelo, los investigadores avanzaron sobre otra línea clave: el posible cerebro del triple femicidio. En un operativo realizado el sábado por la noche, la DDI de La Matanza allanó la celda de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “El Señor Jota”, un delincuente peruano de 31 años actualmente detenido en la División Caballería de la Policía Federal.

Cubas Zavaleta está acusado de narcotráfico y crimen organizado. En Perú, tiene antecedentes por robo de vehículos, usurpación de terrenos y tenencia de armas, y en la Argentina figuraba con domicilio en Gerli. Los fiscales creen que podría haber sido el ideólogo del triple femicidio, actuando como coordinador del grupo desde prisión.

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, las víctimas.

Conexiones internacionales y posible pase al fuero federal

Por la complejidad del entramado narco y la existencia de fugitivos con pedido de captura internacional, la causa está en vías de pasar al fuero federal, donde se ampliará la investigación hacia una red con conexiones en Perú y el conurbano bonaerense.

Mientras tanto, los fiscales de La Matanza consideran que el caso está prácticamente esclarecido y que las detenciones de Sotacuro, Mujica y los otros implicados confirman el carácter narco y premeditado de los asesinatos de Brenda, Morena y Lara.