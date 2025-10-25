En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Crimen
Testigos
Investigación

Triple crimen narco: cuáles fueron las revelaciones de un testigo clave que expuso a la mujer de Sotacuro

La declaración fue fundamental para ubicar a Mónica Mujica como partícipe del plan criminal. También hubo otro testimonio revelador.

Mujica junto a Sotacuro: ambos están detenidos. 

Mujica junto a Sotacuro: ambos están detenidos. 

La investigación por el triple femicidio de Florencio Varela, donde fueron asesinadas Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo, sumó en las últimas horas nuevas pruebas que podrían cambiar el rumbo de la causa. Un testigo clave reveló detalles que dieron con una detención inesperada.

Leé también Triple crimen en Varela: cuál es la principal hipótesis del fiscal de la causa
Adrián Arribas junto a los abogados querellantes informaron las últimas novedades en la investigación. 

En este contexto, la justicia apresó a Mónica Mujica, pareja de Víctor Sotacuro —uno de los principales imputados— y tía de Florencia Ibáñez, tras la incorporación de dos declaraciones testimoniales que la ubican dentro de la organización narco y la vinculan directamente con los crímenes.

Los testigos revelaron que Mujica formaría parte activa del negocio narco que operaba en el Bajo Flores y que estaría al tanto del plan criminal ejecutado en la casa de la calle Chañar, donde se cometieron los asesinatos.

También la señalaron como la persona que descartó los teléfonos celulares de las víctimas y de otros miembros de la banda, una acción clave para borrar evidencias tras el crimen.

“Eran una pareja que nunca se despegaba. Ella sabía todo: lo del robo de la droga, las muertes y hasta las relaciones de su marido con otras mujeres”, detalla uno de los testimonios incorporados a la causa.

8018a44e-a873-418f-bc01-0fb9ad390ba9
La Justicia detuvo a M&oacute;nica D&eacute;bora Mujica, pareja de L&aacute;zaro V&iacute;ctor Sotacuro.&nbsp;

La Justicia detuvo a Mónica Débora Mujica, pareja de Lázaro Víctor Sotacuro.

Los declarantes también afirmaron que Mujica se mostraba orgullosa del negocio narco, llegando a decir que gracias a eso “tenían para comer, su carro y su casita”. Además, aseguraron que tanto ella como Sotacuro consumían drogas.

La nueva detenida y los cargos en su contra

Tras estos testimonios, la Unidad Fiscal de Homicidios de La Matanza ordenó la detención de Mujica, llevada a cabo por la DDI en las últimas horas.

La mujer fue imputada por privación ilegal de la libertad, homicidio agravado y concurso premeditado de dos o más personas, todos vinculados a la actividad narco de la banda del Bajo Flores. Con esta detención, la causa suma un nuevo capítulo que refuerza la hipótesis de que los femicidios estuvieron directamente relacionados con un ajuste de cuentas por drogas.

Embed

Un nuevo sospechoso: “El Señor Jota”

En paralelo, los investigadores avanzaron sobre otra línea clave: el posible cerebro del triple femicidio. En un operativo realizado el sábado por la noche, la DDI de La Matanza allanó la celda de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “El Señor Jota”, un delincuente peruano de 31 años actualmente detenido en la División Caballería de la Policía Federal.

Cubas Zavaleta está acusado de narcotráfico y crimen organizado. En Perú, tiene antecedentes por robo de vehículos, usurpación de terrenos y tenencia de armas, y en la Argentina figuraba con domicilio en Gerli. Los fiscales creen que podría haber sido el ideólogo del triple femicidio, actuando como coordinador del grupo desde prisión.

AI2MVE56CFGHJM3CMTRRY35O6Q (4)
Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Guti&eacute;rrez, las v&iacute;ctimas.&nbsp;

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, las víctimas.

Conexiones internacionales y posible pase al fuero federal

Por la complejidad del entramado narco y la existencia de fugitivos con pedido de captura internacional, la causa está en vías de pasar al fuero federal, donde se ampliará la investigación hacia una red con conexiones en Perú y el conurbano bonaerense.

Mientras tanto, los fiscales de La Matanza consideran que el caso está prácticamente esclarecido y que las detenciones de Sotacuro, Mujica y los otros implicados confirman el carácter narco y premeditado de los asesinatos de Brenda, Morena y Lara.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Crimen Testigos Florencio Varela
Notas relacionadas
Triple crimen: detuvieron a la pareja de Sotacuro, ¿qué acusación la hizo caer?
Triple crimen: quién es el nuevo narco apuntado como el autor intelectual de los asesinatos de Lara, Morena y Brenda
Triple femicidio narco: pidieron prisión preventiva para 8 imputados y el pase al fuero federal

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar