Javier Milei votó en las elecciones legislativas con un fuerte operativo de seguridad y sin dar declaraciones

Allí, el equipo presidencial monitoreará los resultados distritales en tiempo real, mientras se aguardan los primeros datos oficiales de la elección.

Elecciones legislativas: qué cargos se renuevan

En estas elecciones legislativas 2025 se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 escaños del Senado, correspondientes a ocho provincias: Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz.

En la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, más de 14 millones de ciudadanos están habilitados para votar. Allí se renovarán 46 bancas en la Legislatura provincial y 23 en el Senado, además de cargos municipales como concejales y consejeros escolares.

El escrutinio provisorio comenzará a difundirse alrededor de las 21 horas del domingo, mientras que el definitivo se iniciará cinco días después bajo la supervisión de la Junta Electoral.

Consultá el padrón electoral de las elecciones 2025

Para evitar inconvenientes el día de la votación, se recomienda consultar el padrón electoral con anticipación. El trámite es gratuito y se realiza a través del sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral.

Solo es necesario ingresar el número de DNI sin puntos, seleccionar el género según figura en el documento, indicar el distrito y completar el código de verificación. El sistema mostrará el establecimiento de votación, así como el número de mesa y de orden asignados.

Si una persona no figura en el padrón, no podrá votar. Por eso, es importante verificar los datos con tiempo y evitar sorpresas el día de la elección.

El procedimiento es muy sencillo y se realiza de manera online:

Ingresá al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral www.padron.gob.ar

Escribí el número de DNI

Seleccioná el género (masculino, femenino o sin especificar)

Elegí tu distrito

Completá el verificador de seguridad (captcha)

Una vez hecho esto, el sistema te mostrará los datos completos: escuela, mesa y número de orden.