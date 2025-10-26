En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Elecciones 2025
Elecciones 2025

Javier Milei votó en las elecciones legislativas con un fuerte operativo de seguridad y sin dar declaraciones

El Presidente emitió su voto y saludó a sus seguidores. Llegó acompañado de Karina Milei. El país elige 127 bancas de diputados nacionales y el oficialismo busca conseguir un tercio de diputados propios.

Votó el presidente Javier Milei: así fue el recibimiento de la gente en las elecciones legislativas 2025. (Foto: Reuters)

El presidente Javier Milei acudió este domingo 26 de octubre a emitir su voto en las elecciones legislativas 2025, en una jornada marcada por la alta expectativa y la participación ciudadana. A su llegada, fue recibido por simpatizantes y curiosos que se acercaron a saludarlo, generando un ambiente de gran expectativa en el establecimiento de votación y en los alrededores.

Milei arribó al establecimiento electoral en una camioneta negra, custodiado por un operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones de Medrano y Avenida Córdoba. A su llegada, decenas de simpatizantes lo recibieron con aplausos y cánticos de apoyo, mostrando entusiasmo por su gestión y participación en las elecciones.

El Presidente ingresó rápidamente al edificio, vestido con su tradicional campera de cuero y remera negra, esperó unos minutos hasta que le tocó el turno y depositó su voto en la mesa 2211. Tras sufragar, se sacó fotos, saludó a sus seguidores y presentes, y se retiró sin atender preguntas de los periodistas.

El voto de Javier Milei, en una jornada sin incidentes

La votación transcurrió con normalidad, en un clima de expectativa y participación ciudadana. Según el cronograma oficial, Milei seguirá el desarrollo de la jornada desde la residencia presidencial en Olivos, acompañado por su esposa y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los principales referentes de La Libertad Avanza.

Allí, el equipo presidencial monitoreará los resultados distritales en tiempo real, mientras se aguardan los primeros datos oficiales de la elección.

Elecciones legislativas: qué cargos se renuevan

En estas elecciones legislativas 2025 se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 escaños del Senado, correspondientes a ocho provincias: Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz.

En la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, más de 14 millones de ciudadanos están habilitados para votar. Allí se renovarán 46 bancas en la Legislatura provincial y 23 en el Senado, además de cargos municipales como concejales y consejeros escolares.

El escrutinio provisorio comenzará a difundirse alrededor de las 21 horas del domingo, mientras que el definitivo se iniciará cinco días después bajo la supervisión de la Junta Electoral.

Consultá el padrón electoral de las elecciones 2025

Para evitar inconvenientes el día de la votación, se recomienda consultar el padrón electoral con anticipación. El trámite es gratuito y se realiza a través del sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral.

Solo es necesario ingresar el número de DNI sin puntos, seleccionar el género según figura en el documento, indicar el distrito y completar el código de verificación. El sistema mostrará el establecimiento de votación, así como el número de mesa y de orden asignados.

Si una persona no figura en el padrón, no podrá votar. Por eso, es importante verificar los datos con tiempo y evitar sorpresas el día de la elección.

El procedimiento es muy sencillo y se realiza de manera online:

  • Ingresá al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral www.padron.gob.ar

  • Escribí el número de DNI

  • Seleccioná el género (masculino, femenino o sin especificar)

  • Elegí tu distrito

  • Completá el verificador de seguridad (captcha)

Una vez hecho esto, el sistema te mostrará los datos completos: escuela, mesa y número de orden.

