Fuerte denuncia contra las psicólogas en el caso Ángel: "Tomaron la decisión por..."

En esa línea, se cuestiona que se habrían priorizado miradas personales por encima de criterios científicos, lo que habría debilitado la validez de las conclusiones. Para los denunciantes, esto representa una falla grave, ya que el sistema judicial se apoya en este tipo de informes como base para decisiones que pueden cambiar la vida de las personas involucradas.

Otro de los ejes del planteo gira en torno a la forma en que se llevaron adelante las entrevistas y evaluaciones. Según lo expuesto, no existiría claridad sobre las condiciones en las que se realizaron los encuentros, ni sobre los parámetros utilizados para arribar a determinadas conclusiones. En este contexto, se advierte que podrían haber intervenido factores externos que influyeron en la construcción de los informes, lo que abre interrogantes sobre la transparencia del proceso.

Pero quizás uno de los aspectos más alarmantes señalados en la denuncia tiene que ver con el desconocimiento de las condiciones reales del entorno al que fue derivado el niño. Según se detalla, las profesionales no habrían evaluado adecuadamente el lugar donde Ángel iba a residir, un punto que, de haber sido analizado en profundidad, podría haber encendido señales de alerta.

De acuerdo con la reconstrucción presentada, el domicilio en cuestión no reunía las condiciones mínimas necesarias para garantizar el bienestar del menor. Se menciona que la vivienda presentaba serias carencias estructurales y que la subsistencia diaria dependía de la asistencia de un comedor barrial, lo que evidencia un contexto de alta vulnerabilidad. Este dato, sostienen, no habría sido correctamente ponderado al momento de tomar decisiones clave dentro del expediente.

La denuncia también deja entrever una crítica más amplia al funcionamiento del sistema. En ese sentido, se plantea que no se trataría de un hecho aislado, sino de una posible muestra de falencias estructurales en los mecanismos de evaluación y control dentro de los procesos judiciales. La falta de supervisión efectiva sobre las pericias y la escasa revisión de los informes técnicos aparecen como elementos que agravan la situación.

Mientras tanto, el caso de Ángel sigue generando una fuerte conmoción social. Lo que comenzó como una causa judicial circunscripta a un ámbito específico terminó convirtiéndose en un tema de alcance nacional, con un impacto que trasciende lo estrictamente judicial. La percepción de que pudieron haberse cometido errores graves en la toma de decisiones alimentó un clima de indignación que se expresa tanto en redes sociales como en las calles.

En ese contexto, familiares, allegados y distintos sectores de la sociedad comenzaron a organizarse para exigir respuestas. Bajo consignas que apuntan directamente al accionar judicial, se multiplicaron los mensajes que reclaman una revisión profunda de lo ocurrido. La frase “lo mataron con decisiones judiciales” se convirtió en el eje de una convocatoria que busca visibilizar el caso y presionar por cambios concretos.

La movilización convocada en la Ciudad de Buenos Aires refleja la magnitud que alcanzó el reclamo. Durante varias horas, manifestantes se congregaron en uno de los puntos más emblemáticos del país para pedir justicia y exigir responsabilidades. La protesta no solo apuntó al esclarecimiento del caso, sino también a la necesidad de reformar aspectos clave del sistema judicial, especialmente en lo que respecta a la intervención en situaciones que involucran a menores.

Entre los pedidos más reiterados se encuentran la implementación de mayores controles sobre las pericias psicológicas, la revisión de los procedimientos en los juzgados de familia y la adopción de medidas preventivas más eficaces. Para muchos de los presentes, el caso de Ángel expone con crudeza las consecuencias que pueden derivarse de decisiones mal fundamentadas o evaluaciones deficientes.

En paralelo, especialistas en derecho y psicología comenzaron a pronunciarse sobre el tema, abriendo un debate que promete extenderse en el tiempo. Algunos advierten sobre la necesidad de fortalecer los criterios de evaluación profesional y garantizar que las pericias se realicen bajo estándares claros y verificables. Otros ponen el acento en la importancia de contar con instancias de revisión independientes que permitan detectar posibles errores antes de que se traduzcan en decisiones judiciales.

La denuncia presentada por la Fundación Más Vida podría marcar un punto de inflexión en la causa. Si avanza en la Justicia, no solo implicará analizar el accionar de las profesionales involucradas, sino también revisar el proceso en su conjunto. Esto podría derivar en la apertura de nuevas líneas de investigación y, eventualmente, en la determinación de responsabilidades.

Por ahora, el expediente suma un nuevo capítulo en una historia que sigue generando interrogantes. La búsqueda de justicia para Ángel se convirtió en un símbolo de una problemática más amplia, que interpela al sistema judicial y a la sociedad en su conjunto. Las próximas decisiones serán clave para determinar si las denuncias logran traducirse en cambios concretos o si el caso quedará como un ejemplo más de las fallas que muchos denuncian.

En medio de la conmoción, una pregunta sigue latente: hasta qué punto las decisiones tomadas en el marco de la causa estuvieron respaldadas por evaluaciones confiables. La respuesta, aún incierta, será determinante no solo para el futuro del expediente, sino también para la confianza en un sistema que, en situaciones como esta, queda bajo la lupa.