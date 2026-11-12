Fuga de película: quién es el ex terrorista que escapó de un 5° piso en San Telmo y lo busca Interpol

Interpol también lo busca. El organismo internacional actualizó fotos de Bertulazzi en el último tiempo, dos de ellas propias de la detención de 2024, cuando su condición de refugiado caducó y la justicia de Italia lo requirió puntualmente.

Cómo escapó Leonardo Bertulazzi de su departamento de San Telmo

La reconstrucción de la fuga revela una maniobra que habría sido cuidadosamente preparada. Bertulazzi permanecía alojado en un departamento ubicado en el quinto piso de un edificio del barrio porteño de San Telmo. Allí cumplía arresto domiciliario por disposición judicial y debía permanecer bajo control electrónico.

Sin embargo, habría utilizado un sistema de arnés y cuerdas para descender desde el balcón, evitando salir por la puerta principal de la vivienda. La maniobra le permitió llegar hasta un sector del edificio desde donde pudo continuar su escape.

Uno de los aspectos más llamativos fue que el hombre consiguió abandonar el domicilio sin que las autoridades detectaran inmediatamente la fuga.

El dispositivo que habría utilizado para engañar a la tobillera electrónica

El escape no dependió únicamente del descenso desde el balcón. Bertulazzi habría manipulado la tobillera electrónica mediante un dispositivo casero diseñado para simular determinadas condiciones corporales.

El sistema habría permitido alterar las mediciones utilizadas por el dispositivo de monitoreo, entre ellas las vinculadas con la temperatura, para evitar que se registrara inmediatamente su retiro.

Cuando los responsables de la vigilancia advirtieron que el dispositivo no registraba movimientos, se dispuso una inspección del domicilio. Al ingresar al departamento, los efectivos descubrieron que el detenido ya no estaba y que la tobillera había quedado en la vivienda.

El hallazgo generó una segunda situación de alerta: por los antecedentes del prófugo en una organización que utilizó explosivos, los investigadores sospecharon inicialmente que el dispositivo abandonado podía haber sido modificado para funcionar como una bomba.

Ante esa posibilidad, intervinieron especialistas de la División Explosivos y de la Unidad de Búsqueda de Evidencias de la Policía Federal. Finalmente, se descartó la presencia de un artefacto explosivo.

Quién es Leonardo Bertulazzi, el ex integrante de las Brigadas Rojas

Leonardo Bertulazzi, de 74 años, estaba bajo arresto domiciliario en Buenos Aires mientras esperaba su extradición a Italia.

Leonardo Bertulazzi nació en Italia y fue integrante de las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que protagonizó numerosos atentados, secuestros y asesinatos durante las décadas de 1970 y 1980.

Formó parte de la estructura que operaba en Génova y estuvo vinculado con actividades logísticas de la organización durante uno de los períodos de mayor violencia política de la historia italiana.

Entre los episodios que marcaron aquellos años se encuentra el secuestro y asesinato de Aldo Moro en 1978, uno de los crímenes políticos más impactantes de Europa. Moro, dirigente de la Democracia Cristiana y ex primer ministro italiano, fue secuestrado el 16 de marzo de 1978 en Roma. Después de permanecer 55 días cautivo, fue asesinado por integrantes de las Brigadas Rojas.

Bertulazzi fue vinculado con la estructura logística de la organización en ese período, aunque su condena de 27 años se relaciona con otros delitos, entre ellos el secuestro del empresario Pietro Costa. Durante décadas logró permanecer fuera del alcance de la Justicia italiana.

De una captura en 2002 a su nueva detención en 2024

La historia judicial de Bertulazzi en la Argentina comenzó mucho antes de esta fuga. En 2002 fue detenido en Buenos Aires, pero posteriormente recuperó la libertad debido a obstáculos legales relacionados con el pedido de extradición formulado por Italia.

Con el paso de los años consiguió el reconocimiento de su condición de refugiado político, situación que le permitió permanecer en territorio argentino. Sin embargo, el escenario judicial cambió cuando ese estatus fue revocado y se reactivaron las actuaciones destinadas a concretar su extradición.

En 2024 volvió a ser detenido, después de haber permanecido durante décadas prófugo de la Justicia italiana. Su defensa solicitó posteriormente que pudiera cumplir la detención bajo arresto domiciliario, al considerar su edad y cuestiones vinculadas con su salud.

La Cámara Federal de Casación Penal concedió ese beneficio mediante una resolución de la Sala II, con los votos de Alejandro Slokar y Ángela Ledesma y la disidencia de Guillermo Yacobucci.

La decisión permitió que Bertulazzi permaneciera en un departamento de San Telmo, bajo monitoreo electrónico, mientras avanzaba el procedimiento de extradición.

Ofrecen $20 millones de recompensa para encontrarlo

El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó una recompensa de $20 millones para quienes aporten información útil que permita localizar y detener a Leonardo Bertulazzi.

La medida fue establecida mediante la Resolución 1168/2026, en el marco del Programa Nacional de Recompensas. Las personas que cuenten con información pueden comunicarse gratuitamente con la línea 134.