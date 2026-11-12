A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
DESPEJARSE

Wanda Nara reapareció con sus hijas tras la perimetral contra Mauro Icardi: la inesperada salida en medio del escándalo

La conductora Wanda Nara volvió a mostrarse en público con sus hijas después del enorme conflicto con Mauro Icardi en la casa de los sueños.

12 nov 2026, 08:35
Wanda Nara reapareció con sus hijas tras la perimetral contra Mauro Icardi: la inesperada salida en medio del escándalo

Wanda Nara reapareció con sus hijas tras la perimetral contra Mauro Icardi: la inesperada salida en medio del escándalo

Wanda Nara reapareció con sus hijas tras la perimetral contra Mauro Icardi: la inesperada salida en medio del escándalo

Wanda Nara reapareció con sus hijas tras la perimetral contra Mauro Icardi: la inesperada salida en medio del escándalo

El viernes pasado se desató un enorme escándalo en la famosa casa de los sueños entre Wanda Nara y Mauro Icardi que derivó en un nuevo conflicto entre los dos que continúa por la vía legal.

Tras ese episdoio y la denuncia de la conductora de MasterChef Celebrity, la Justicia determinó para el futbolista una restricción perimetral por 45 días y prohibición de contacto de su hija mayor.

Leé también

¡Angustiado! Así se lo vio a Mauro Icardi al llegar a Pacheco para declarar tras la denuncia de Wanda Nara

¡Angustiado! Así se lo vio a Mauro Icardi al llegar a Pacheco para declarar tras la denuncia de Wanda Nara

En ese contexto, a unos días de ese gran escándalo, Wanda Nara volvió a mostrarse en público junto a sus hijas en el íntimo cumpleaños de Chuchu, la hija mejor de La Joaqui.

La conductora asistió el miércoles al evento íntimo al aire libre junto a sus dos hijas y disfrutó de una tarde de sol mientras las pequeñas jugaban en el jardín donde había un pelotero inflable y arco de fútbol.

La propia Wanda compartió imágenes desde su cuenta de Instagram de lo que fue la celebración y el momento de diversión que vivieron sus hijas.

En una de las imágenes, la conductora de Telefe se mostró acompañada de la cantante La Joaqui y Sasha Ferro en medio del divertido encuentro con las pequeñas. "Tarde de chicas", expresó feliz. Así, Wanda Nara se alejó por un rato del gran escándalo con el padre de sus hijas que sigue su curso en la Justicia.

El duro testimonio de Nora Colosimo tras lo sucedido con Mauro Icardi

Nora Colosimo habló en LAM (América Tv) y, aunque se mostró cautelosa a la hora de dar detalles, no ocultó su preocupación tras el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi.

"Lamento el grave momento que está pasando mi nieta. Es todo lo que tengo para decir", comenzó dejando en evidencia el difícil momento que atraviesa la familia.

Consultada sobre cómo veía a su hija, la angelita fue contundente y describió el impacto que tendría toda esta situación en ella. "¿Y cómo está Wanda?", le preguntó Ángel de Brito.

"Rota, como cualquier mamá", aseguró Nora sin vueltas. Cuando el conductor quiso saber si realizaba terapia, Colosimo respondió: "Por Zoom".

Sin embargo, ante la insistencia sobre el tema, la mamá de Wanda dejó en claro que prefería no seguir profundizando en una situación que la afecta de cerca: "Yo hasta acá llego, chicos", concluyó.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara Mauro Icardi

Lo más visto