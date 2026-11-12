Wanda Nara reapareció con sus hijas tras la perimetral contra Mauro Icardi: la inesperada salida en medio del escándalo

La propia Wanda compartió imágenes desde su cuenta de Instagram de lo que fue la celebración y el momento de diversión que vivieron sus hijas.

En una de las imágenes, la conductora de Telefe se mostró acompañada de la cantante La Joaqui y Sasha Ferro en medio del divertido encuentro con las pequeñas. "Tarde de chicas", expresó feliz. Así, Wanda Nara se alejó por un rato del gran escándalo con el padre de sus hijas que sigue su curso en la Justicia.

El duro testimonio de Nora Colosimo tras lo sucedido con Mauro Icardi

Nora Colosimo habló en LAM (América Tv) y, aunque se mostró cautelosa a la hora de dar detalles, no ocultó su preocupación tras el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi.

"Lamento el grave momento que está pasando mi nieta. Es todo lo que tengo para decir", comenzó dejando en evidencia el difícil momento que atraviesa la familia.

Consultada sobre cómo veía a su hija, la angelita fue contundente y describió el impacto que tendría toda esta situación en ella. "¿Y cómo está Wanda?", le preguntó Ángel de Brito.

"Rota, como cualquier mamá", aseguró Nora sin vueltas. Cuando el conductor quiso saber si realizaba terapia, Colosimo respondió: "Por Zoom".

Sin embargo, ante la insistencia sobre el tema, la mamá de Wanda dejó en claro que prefería no seguir profundizando en una situación que la afecta de cerca: "Yo hasta acá llego, chicos", concluyó.